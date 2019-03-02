高球／安妮卡觀瀾湖青少女邀請賽 黃亭瑄2桿之差奪冠

2019-03-02 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



年僅14歲的台灣高球小將黃亭瑄在大陸安妮卡觀瀾湖青少年女子高球邀請賽，以三輪總桿數204（-12）桿奪冠，並取得今年香港女子公開賽及美國AJGA巡迴賽安妮卡國際青少年邀請賽參賽權。

大陸安妮卡觀瀾湖青少年女子高球邀請賽從上月27日展開首輪賽事，賽事進行三輪比桿賽，次輪黃亭瑄火力全開，抓下8隻小鳥，繳出生涯新低的64（-8）桿，兩輪打完以2桿之差領先衛冕的日本選手稻垣那奈子。昨天進行最終輪決賽，黃亭瑄與稻垣那奈子皆繳出71（-1）桿成績，黃亭瑄也就靠著次輪打下的優勢，以2桿之差收下勝利。

去年12月黃亭瑄才以13歲11個月的年齡，成為國家隊最年輕的女將，今年一月下旬 在裙襬搖搖基金會資助下赴美受訓， 2月中旬又在中華高爾夫協會的國家隊訓練計畫下，前往廣東移地訓練， 接連的觀念及技術補強，使她處於顛峰狀態。

黃亭瑄表示，在美國經黃俊明博士的協助， 剛取得2019最新型Callaway Flash球桿， 打起來得心應手，平均每桿距離比以前多了10碼，是成績獲得突破的重要關鍵之一，並從2月13到23日在廣東陽江濤景球場的集訓，教練調整她的站姿及揮桿，讓她覺得特別有感覺，打起球來自然流暢且充分掌握節奏，「 美國和大陸兩地的集訓，都達到了預期的效果，應該是我成績大幅進步的主因。」