墨西哥男網／基里洛斯闖4強 費爸挺下手發球

基里洛斯。 新華社 分享 facebook 在爭議聲中擊敗世界第2西班牙納達爾(Rafael Nadal)的澳洲「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios),在墨西哥男網8強再拍退瑞士好手瓦文卡(Stan Wawrinka),晉級4強。儘管基里洛斯下手發球令外界不齒,遠在杜拜拚戰的費德勒(Roger Federer)則表示,嘗試戰術並無不可。

基里洛斯在8強賽以7:5、6:7(3:7)、6:4鏖戰3盤拍退瓦文卡,他生涯對戰瓦文卡、納達爾皆取得3勝3負,對戰約克維奇(Novak Djokovic)更是2勝0負居上風,顯見與名將的抗衡實力。

「我累垮了,我知道自己並不被看好,而觀眾也都幫他加油。」基里洛斯下一戰將碰上美國名將伊斯納(John Isner),雙方平分秋色各持兩勝,但前兩次交手都是基里洛斯佔上風。

基里洛斯前役對納達爾,第3盤第6局一度出其不意使出下手發球搶分,加上比賽中小動作頻頻,賽後遭到納達爾抨擊。針對基里洛斯嘗試下手發球,費德勒則表示,比賽中運用戰術無可厚非。

「這絕對是戰術,尤其當對手在底線後方等球時,運用下手發球何恥之有,只是看起來有些滑稽,但試試又何妨?」費德勒表示,下手發球也有難度,「如果你練習從沒練過,當你到大比賽眾目睽睽下要運用時,也不是容易的事。」

ok *NOW* this match has had everything... @AbiertoTelcel @NickKyrgios



👀 pic.twitter.com/VpQKXduX0V