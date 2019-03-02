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墨西哥男網／基里洛斯闖4強 費爸挺下手發球

2019-03-02 13:32聯合報 記者林宋以情╱即時報導

基里洛斯。 新華社
基里洛斯。 新華社
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在爭議聲中擊敗世界第2西班牙納達爾（Rafael Nadal）的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），在墨西哥男網8強再拍退瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka），晉級4強。儘管基里洛斯下手發球令外界不齒，遠在杜拜拚戰的費德勒Roger Federer）則表示，嘗試戰術並無不可。

基里洛斯在8強賽以7：5、6：7（3：7）、6：4鏖戰3盤拍退瓦文卡，他生涯對戰瓦文卡、納達爾皆取得3勝3負，對戰約克維奇（Novak Djokovic）更是2勝0負居上風，顯見與名將的抗衡實力。

「我累垮了，我知道自己並不被看好，而觀眾也都幫他加油。」基里洛斯下一戰將碰上美國名將伊斯納（John Isner），雙方平分秋色各持兩勝，但前兩次交手都是基里洛斯佔上風。

基里洛斯前役對納達爾，第3盤第6局一度出其不意使出下手發球搶分，加上比賽中小動作頻頻，賽後遭到納達爾抨擊。針對基里洛斯嘗試下手發球，費德勒則表示，比賽中運用戰術無可厚非。

「這絕對是戰術，尤其當對手在底線後方等球時，運用下手發球何恥之有，只是看起來有些滑稽，但試試又何妨？」費德勒表示，下手發球也有難度，「如果你練習從沒練過，當你到大比賽眾目睽睽下要運用時，也不是容易的事。」

納達爾費德勒Roger Federer
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