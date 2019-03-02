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高球／泰后盃亞太業餘女子高球隊際賽 中華小將力爭團體及個人前三名

2019-03-02 08:41聯合新聞網 綜合報導

中華女子高球代表隊2日上午6時搭機 前往澳洲阿德雷德參加2019泰后盃亞太女子高...
中華女子高球代表隊2日上午6時搭機 前往澳洲阿德雷德參加2019泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽。右起教練徐易騰，選手安禾佑、陳伶潔、邱譓芠。 中華高協提供
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中華高爾夫代表隊一行四人，今天起個大早，搭6:00國泰CX463經香港轉CX173 班機飛澳洲阿德雷德，參加2019年第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽。行前中華隊教練徐易騰語帶保留，僅稱以突破上一屆團體成績第10名為目標；不過年紀最小不滿16歲的安禾佑卻立下宏願，希望團體、個人成績都打進前三名，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽1979年創建，為亞太地區最重要的業餘女子高球隊際比賽，今年共有韓、日、澳、紐、台、港、中國大陸等14隊參賽，我國自1998年起參賽，今年為連續第22年參賽，已成評估國內女子高球選手績效最重要的國際賽事。曾經高居女子高球世界第一的曾雅妮於2004至2006年連續三年參加泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，並於2005和2006年兩度為我國贏得團體冠軍，2005年16歲時更包辦團體及個人雙冠后，為隨後璀璨的職業生涯預放光芒。

今年中華高協依舊精銳盡出，派遣國手選拔賽前三名陳伶潔、邱譓芠、安禾佑出征，並由高球新銳教練徐易騰首次領軍，希望突破近年來低迷的戰績。自2009年以亞軍作收後，中華隊僅在2016年獲得第四名，其餘均在五名外，去年更跌至第10名，創下史上次差戰績，僅優於2012年的第11名。徐易騰期許，中華隊至少突破去年戰績，並以恢復過去光榮的戰史為最高目標。亞太業餘女子高球隊際錦標賽每隊均派三名選手角逐，並擇較優前兩名選手成績總和計算團體成績。

在國手選拔賽得第一名的陳伶潔表示，她最近幾天都在強化短距鐵桿的精準度，希望能締造佳績為國爭光。安禾佑自認狀況不差，且信心十足，以設定團體、個人前三名，打出國際賽代表作，安禾佑去年連續參加雅加達亞運及青年奧運會兩大賽事，今年又在第一項大賽披掛上陣，戰績穩定且國際賽經驗豐富，將是她最強而有力的倚靠。

2019年第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽訂3月6日至8日在澳洲阿德雷德Glenelg球場舉行，亞洲女子高球王國南韓將尋求六連霸。自2000至2018年，19年間，南韓已獲13冠，居與賽國家之首，澳洲3冠次之，我國2冠排名第三，日本一冠居第四。

澳洲南韓香港奧運
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