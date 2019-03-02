德國羽賽／復仇李梓嘉 周天成晉級4強

2019-03-02 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



周天成。報系資料照 分享 facebook

我國羽球「一哥」周天成在去年台北公開賽和今年初的印尼名人賽都意外敗給馬來西亞好手李梓嘉，今天在德國公開賽討回顏面，在男單8強賽對戰49分鐘，以21：18、22：20拍退李梓嘉，4強賽將迎戰大會第3種子的日本好手西本拳太。

周天成去年在台北公開賽決賽，意外以21：17、14：21、22：24不敵李梓嘉，3連霸夢碎；新年首戰1月國際羽總超級500系列賽印尼名人賽，周天成在首輪再度碰上李梓嘉，再度以兩個13：21爆冷出局。

超級300系列賽德國公開賽，尋求3連霸的周天成重新調整再出發，今天凌晨碰上世界排名28名的李梓嘉，大會第2種子的周天成在首局一度落後至5：9，渡過開賽亂流後，小天以一波5：0攻勢超前比數，局末再連下3分拉尾盤，21：18收下第1局。

第2局開賽周天成在3：4後連下5分，李梓嘉則一路緊追，雙方13平後，周天成連下4分擴大領先，但局末仍遭李梓嘉後來居上，不過19：20關鍵時刻，周天成連拿3分化解局點危機，順利拿下4強門票。周天成在4強賽將交手西本拳太，過去兩人3度碰頭都是周天成勝出，直闖決賽機會濃厚。

我國另一組在8強拚戰的混雙王齊麟／程雅琪，昨日則14：21、15：21不敵大會第6種子，地主搭檔費薩爾（Hafiz Faisal）／維德佳佳（Gloria Emanuelle Widjaja），8強止步。