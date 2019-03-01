企排／中國人纖與台電爭冠 吳韋華拚奪冠

2019-03-01 19:52 中央社 台北1日電



企業14年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍賽，今天確定由例行賽冠軍台電女排出戰中國人纖；面對球員生涯的最後一場賽事，中國人纖隊長吳韋華表示，一定要拿下冠軍。

企業14年甲級男女排球聯賽挑戰賽今天在台北體育館登場，第一輪採單淘汰賽制，第一場由例行賽冠軍台電女排以3比0（25比23、25比19、25比23）擊敗排名第4的ATTACKLINE。

另一場中國人纖與極速超跑之戰，極速超跑在例行賽最後一戰讓衛冕軍台電吞下本季首敗，今天開局依然維持高昂的士氣，「加國重砲」莎楠．約瑟芙（Shainah Joseph）站上先發，和張嘉羚、陳詩婷聯手搶分，幫助極速超跑以25比21拿下第1局。

中國人纖隨即調整攔網策略，讓極速超跑攻擊手不再輕易得分，以26比24、25比23，連追2局率先聽牌。

雙方第4局不斷互換領先，雖然中國人纖先行取得賽末點，但極速超跑連追4分，靠著張嘉羚攻擊場中三不管地帶，幫助極速超跑以26比24拿下第4局。

雙方第5局依然互不相讓，最後陳姿雅攻擊得手，中國人纖拿下勝利，取得冠軍賽門票。

「今天有特別專心注意攻擊手的動作，防守表現有比較好」，吳韋華在下半季一開始，與台電連續2場大戰5局均落敗後，就返校苦練防守，今天也收到良好成效，「對球隊比較有貢獻了，可以給自己及格」。

中國人纖自企排9年成軍以來，與台電女排在挑戰賽冠軍戰5次交手，並曾在企排11年拿下挑戰賽冠軍。球員生涯的最後一場賽事，吳韋華希望能留下最好的結果，「兩邊實力差不多，比的就是細節跟承受度，這次一定要贏，拿下冠軍！」