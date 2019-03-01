親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記[今天耍感性#2] 2018大湖草莓馬 / 雨神同行 / 總冠軍之路推升新世代特色小城–虎尾馬拉松
健行筆記南華山一日單攻行程在台北看雲海～七星公園、七星山
NBA林書豪單月好球 (2019年2月)今日十大好球 (3月1日)

PGA╱球員錦標賽換檔期 害本田賽陣容失色

2019-03-01 16:30世界日報 體育新聞組╱綜合報導

球員錦標賽換檔期，讓本田賽大受影響，連常說這項賽事是自己主場的伍茲都沒參賽。 路...
球員錦標賽換檔期，讓本田賽大受影響，連常說這項賽事是自己主場的伍茲都沒參賽。 路透社
分享

PGA本田高球菁英賽28日開打，但世界前20名選手中只有三人出戰，包括世界第三、衛冕者湯瑪斯（Justin Thomas），第四的凱普卡（Brooks Koepka）和第九的法奧勒（Rickie Fowler）。

許多住在賽事舉辦地棕櫚海灘附近的球員，例如老虎伍茲（Tiger Woods）、強森（Dustin Johnson）、與麥克羅伊（Rory McIlroy）都沒有參賽，原因是因為賽程太過緊湊，許多頂尖選手只好割愛本周比賽。

本田菁英賽可說是被球員錦標賽害到了，有第五大滿貫賽之稱的球員錦標賽今年從以往的5月改到3月舉行，接在阿諾帕瑪邀請賽之後。在4月14日、本季首場大賽美國名人賽前，球員有很多比賽可以選擇參加，不需要累死自己。

本田菁英賽總監肯納利（Ken Kennerly）就說：「沒有球員會在大賽前連打五場。」

48歲老將米克森（Phil Mickelson）本季也因賽程安排，29年來首次缺席農保公開賽這項在他家鄉聖地牙哥舉行的賽事；上周在墨西哥世錦賽拿下生涯第20座美巡賽冠軍、並重返世界第一的強森，本周缺賽並不意外，他2015年前兩輪被淘汰後就再也沒有回來參賽過。

伍茲去年在本田菁英賽並列第12，他常說這項賽事是自己主場，麥克羅伊過去10季也只缺席1次。最令人印象深刻的就是2012年的本田菁英賽，當年22歲的麥克羅伊在最後一輪擊敗伍茲，首次登上世界第一。

伍茲世錦賽
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

108年原住民運動會在台中 郭婞淳、陳傑代言

2019-03-01 12:39

杜拜男網／費德勒晉4強 距生涯百冠只差兩步

2019-03-01 09:39

德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09

德國羽賽／混雙、男雙陸續上場 王齊麟成「鐵人」

2019-03-01 00:08

國標舞／亞巡賽台北站 地主舞出第3名

2019-02-28 21:03

德國羽賽／3局大戰勝出 王齊麟、程琪雅闖8強

2019-02-28 20:51

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

NFL╱不要別人 巨人就是要小曼寧

2019-02-28 17:00

嘉大盃羽賽／賽事開幕 市長黃敏惠拚運動經濟

2019-02-28 15:14

全國漆彈大作戰開放報名 今年增列親子組

2019-02-28 13:16

杜拜男網／費德勒收此站第50勝 錦織圭爆冷落敗

2019-02-28 10:00

德國羽賽／直落二退周澤奇 周天成衛冕路開紅盤

2019-02-28 08:02

德國羽賽／呂家弘逆轉勝：心態繃太緊

2019-02-28 00:03

德國羽賽／廖蘇配先盛後衰 第6種子首戰落馬

2019-02-27 22:19

NFL╱布雷迪菜鳥球季卡 40萬天價賣出

2019-02-27 19:00

高球╱一天七餐 老虎伍茲是吃貨

2019-02-27 18:45

超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14
看更多

熱門文章

NBA／魔術葛登逆轉3分彈 勇士近6戰吞4敗

2019-03-01 10:31

MLB／13年3.3億美元且無逃脫權 哈波前進費城

2019-03-01 06:36

NBA／朗多、華頓閉門交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

NBA／哈登58分領軍 火箭逆轉滅火收4連勝

2019-03-01 11:38

MLB／哈波只想要最長合約 費城人勝出關鍵

2019-03-01 08:10

MLB／30歲後無意投身FA 哈波拒道奇瘋狂報價

2019-03-01 09:30

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

NBA／談韋德絕殺勇士 詹皇稱自己這投難度更高

2019-03-01 11:53

UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

NBA／不在意外界防守批評 詹皇：放馬過來吧！

2019-03-01 09:44

NBA／勇士末節低迷遭逆轉 柯爾：柯瑞很自責

2019-03-01 14:40

NBA／獨行俠播致敬影片 馬修斯：感激所有人

2019-03-01 10:45

中日職交流賽／被台式加油嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

NBA／楊恩新秀年屢創紀錄 表現獲另個楊恩認證

2019-03-01 12:05

NBA／綠衫軍掙扎 總管：最不該指責史蒂文斯

2019-03-01 10:02

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

MLB／合約紀錄被哈波改寫 史丹頓：這是好事

2019-03-01 09:07

NBA／衛少隔3場再奪大三元 雷霆少喬治惜敗76人

2019-03-01 13:35

中日職交流賽／宋家豪關門守成 樂天3：1勝猿

2019-02-28 20:29

中日職交流賽／葉家淇好投 洪總：有成王牌條件

2019-02-28 22:07

NBA／不擔憂綠衫軍疲軟 厄文舉17年騎士為例

2019-03-01 14:00

NBA／唐斯轟42分無用 溜馬波格丹諾維奇飆分取勝

2019-03-01 12:31

德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09

NBA／華頓下季帥位不保？ 名記者推泰隆魯接班

2019-03-01 16:09

NBA／致敬布萊恩 韋德演絕殺：這次意義不同

2019-03-01 00:03

中職／不想太安逸 郭嚴文喜歡一年約

2019-02-28 18:18

中日職交流賽／歡呼中登板 宋家豪：從內心感動

2019-02-28 21:55

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

中日職交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33

中日職交流賽／宋家豪關門飆速 樂天擒猿

2019-03-01 00:01

MLB／0.2局狂爆6分 曾仁和熱身賽吞敗

2019-03-01 08:09

NBA／暴龍隊員幽默互動 林書豪比畫吃飯超爆笑

2019-03-01 16:19

MLB／響尾蛇痛咬印地安人 胡智為、江少慶失血

2019-03-01 08:08

中日職交流賽／迎戰前東家樂天 猿洋投李茲：我們很強

2019-02-28 17:10

MLB／哈波加盟效應 費城人奪冠賠率飆高

2019-03-01 11:26

中職／給葉家淇高評價 吳俊良：看不到他的天

2019-03-01 14:29

中日職交流賽／王溢正先發戰樂天 盡力完成自己目標

2019-02-28 19:09

MLB／沒跨過客場魔咒 陳偉殷：嘗試得太多了

2019-03-01 00:06

MLB／哈波4月3日對國民首戰 薛則期待交手

2019-03-01 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top