PGA╱球員錦標賽換檔期 害本田賽陣容失色

2019-03-01 16:30 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



球員錦標賽換檔期，讓本田賽大受影響，連常說這項賽事是自己主場的伍茲都沒參賽。 路透社 分享 facebook

PGA本田高球菁英賽28日開打，但世界前20名選手中只有三人出戰，包括世界第三、衛冕者湯瑪斯（Justin Thomas），第四的凱普卡（Brooks Koepka）和第九的法奧勒（Rickie Fowler）。

許多住在賽事舉辦地棕櫚海灘附近的球員，例如老虎伍茲（Tiger Woods）、強森（Dustin Johnson）、與麥克羅伊（Rory McIlroy）都沒有參賽，原因是因為賽程太過緊湊，許多頂尖選手只好割愛本周比賽。

本田菁英賽可說是被球員錦標賽害到了，有第五大滿貫賽之稱的球員錦標賽今年從以往的5月改到3月舉行，接在阿諾帕瑪邀請賽之後。在4月14日、本季首場大賽美國名人賽前，球員有很多比賽可以選擇參加，不需要累死自己。

本田菁英賽總監肯納利（Ken Kennerly）就說：「沒有球員會在大賽前連打五場。」

48歲老將米克森（Phil Mickelson）本季也因賽程安排，29年來首次缺席農保公開賽這項在他家鄉聖地牙哥舉行的賽事；上周在墨西哥世錦賽拿下生涯第20座美巡賽冠軍、並重返世界第一的強森，本周缺賽並不意外，他2015年前兩輪被淘汰後就再也沒有回來參賽過。

伍茲去年在本田菁英賽並列第12，他常說這項賽事是自己主場，麥克羅伊過去10季也只缺席1次。最令人印象深刻的就是2012年的本田菁英賽，當年22歲的麥克羅伊在最後一輪擊敗伍茲，首次登上世界第一。