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獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

棒！成德高中吳宇欣 成亞洲競走錦標賽國家隊選手

2019-03-01 13:27聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

2019港都盃田徑錦標賽日前在高雄國家體育場落幕，新竹市勇奪3金4銀7銅的成績。就讀成德高中高三的吳宇欣一舉拿下一萬公尺競走冠軍，更獲選為2019亞洲競走錦標賽國家代表隊選手，將於3月17在日本能美(Nomi，Japan)出賽。成德高中此次賽事更拿下高女組團體總冠軍。市長林智堅肯定，選手們在賽場上的成果，來自於平日艱苦的訓練，足以為傲，更期盼吳宇欣在亞洲競走錦標賽奪下佳績。

港都盃全國田徑錦標賽舉辦迄今第46屆，為國內最高規格田徑賽事之一，更是各路田徑好手年度必參加的運動盛會，被視為全國中等學校運動會及全國大專運動會開賽前，最重要的「前哨戰」，每年皆吸引各家好手參賽一同角逐桂冠。

林智堅表示，新竹市的田徑項目在全國比賽與國際賽中屢創佳績，這也歸功於扎實的基層培訓，市府近年來在各校教育或體育選手培訓上已投入超過六千萬元，而挹注在運動設施的經費也超過1. 36億，陸續完成29所學校，43項操場、球場與體育館整建。

「除密集訓練外，只能鼓勵再鼓勵。」成德高中教練高慶華指出，吳宇欣國中時就讀苗栗，為了能夠有更完整的訓練環境，所以轉學到成德高中，且從原本的中長跑項目，改練競走項目，在兩種不同的訓練領域上轉換，過程非常辛苦，一周總量經常達80到90公里，鍛鍊期還有機會破百公里。

「驚訝！」吳宇欣接獲自己入選國手後表示，去年跟隨新竹市田徑委員會至雲南競走國家隊集訓，期間後膝蓋半月板連接到腓骨韌帶發炎，休息復健了一段很長的時間，每兩周注射一次葡萄糖促進傷口癒合，每兩天一次復健，在重重難關下，讓自已相當沮喪也曾經想放棄，但非常感謝高慶華教練的陪伴，獲得勇氣學習面對。

本次賽會共計獲得三金、四銀、七銅。本次在競走項目大爆發。在高中女子組10000公尺成德高中吳宇欣、國中女子組5000公尺光華國中黃芷誼、國小女子組3000公尺載熙國小賴禹安各奪下金牌。

四面銀牌則是高中女子組4x400公尺接力，成德高中唐悅熏、 趙子心、 陳郁婷、 王美丹，成德高中張育誠100公尺、200公尺與國小女子組3000公尺載熙國小戴雨晴奪銀。

七面銅牌則是高中女子組成德高中羅勻廷10000公尺競走、陳其楨鐵餅、高中男子組800公尺陳明逸、200公尺莊昀豪、4x400接力賽朱禎祥、陳明逸、戴耀俊、國中男子組鏈球成德高中柯瑋宏、國小女子鉛球載熙國小楊汶芯。教育出表示，未來將持續提供最好的資源與後盾，協助選手奪得更好的成績。

張育誠在國男100公尺、200公尺賽事中獲得銀牌。圖／新竹市政府提供
張育誠在國男100公尺、200公尺賽事中獲得銀牌。圖／新竹市政府提供
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羅云廷在高女一萬公尺競走賽事中銅牌 。圖／新竹市政府提供
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吳宇欣在高女一萬公尺競走賽事中獲金牌 。圖／新竹市政府提供
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