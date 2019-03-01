親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

運動筆記「一雙合適的鞋會帶你跑向更遠的地方。」361-MERAKI 2 跑鞋開箱文
健行筆記南華山一日單攻行程在台北看雲海～七星公園、七星山
NBA賽事精華- 溜馬 vs. 灰狼 (3月1日)賽事精華- 魔術 vs. 勇士 (3月1日)

108年原住民運動會在台中 郭婞淳、陳傑代言

2019-03-01 12:39聯合報 記者喻文玟╱即時報導

108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳...
108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳（前左四）、陳傑（後右四）2名運動明星擔任代言選手。記者喻文玟／攝影
分享

108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳、陳傑2名運動明星擔任代言選手，市長盧秀燕說，市府重視原住民的權利義務，這屆原住民運動會動用了第二預備金全力爭取而來，一定會做好軟硬體完善規劃。

全國原住民族運動會日前由郭婞淳、陳傑2名代言人以舉重、接力棒方式揭幕，象徵扛下市政的重責大任及傳承原住民的精神，中華奧會秘書沈依婷、台中市原住民族總頭目蔣正仁、運動局長李昱叡、原民會主委林益陸出席

盧秀燕說，台中是多元多民族的城市，今年邀請代言人都是運動明星，郭婞淳是國家代表隊舉重選手，陳傑是台中在地栽培的400公尺田徑選手，原住民運動會共15種競賽，融入力與美、速度，還有非常特殊的項目，例如狩獵比賽、射箭都是原住民特色比賽。

中華奧會秘書長沈依婷表示，今年原住民運動會是第一個國內綜合型的運動會，有別於一般的運動會，中華奧會對這個運動會有非常高的期許，祝福大會圓滿成功。

郭婞淳受訪時說，今年的各項運動比賽都非常重要，因為要維持在全世界排名前14名才有機會參加奧運，她預計明年設定是個人選手生涯的最後一場比賽，如果身體狀況良好，會力拚2022年亞洲運動會。

本身就是台東阿美族原住民的台中市運動局長李昱叡期盼，透過賽事凝聚原住民族的情感、傳統技藝、文化精華並傳承下去，落實體育精神，鼓勵新一代勇者接棒。108年原民運更多資訊可至官網：http://edusport108.tc.edu.tw/ 查詢。

108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳...
108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳（前左四）、陳傑（後右四）2名運動明星擔任代言選手。記者喻文玟／攝影
分享
108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳...
108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳（前左四）、陳傑（後右四）2名運動明星擔任代言選手。記者喻文玟／攝影
分享

郭婞淳舉重
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09

杜拜男網／費德勒晉4強 距生涯百冠只差兩步

2019-03-01 09:39

棒！成德高中吳宇欣 成亞洲競走錦標賽國家隊選手

2019-03-01 13:27

德國羽賽／混雙、男雙陸續上場 王齊麟成「鐵人」

2019-03-01 00:08

國標舞／亞巡賽台北站 地主舞出第3名

2019-02-28 21:03

德國羽賽／3局大戰勝出 王齊麟、程琪雅闖8強

2019-02-28 20:51

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

NFL╱不要別人 巨人就是要小曼寧

2019-02-28 17:00

嘉大盃羽賽／賽事開幕 市長黃敏惠拚運動經濟

2019-02-28 15:14

全國漆彈大作戰開放報名 今年增列親子組

2019-02-28 13:16

杜拜男網／費德勒收此站第50勝 錦織圭爆冷落敗

2019-02-28 10:00

德國羽賽／直落二退周澤奇 周天成衛冕路開紅盤

2019-02-28 08:02

德國羽賽／呂家弘逆轉勝：心態繃太緊

2019-02-28 00:03

德國羽賽／廖蘇配先盛後衰 第6種子首戰落馬

2019-02-27 22:19

NFL╱布雷迪菜鳥球季卡 40萬天價賣出

2019-02-27 19:00

高球╱一天七餐 老虎伍茲是吃貨

2019-02-27 18:45

田徑／陳傑換贊助商 拚連3屆闖奧運

2019-02-27 14:12

超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14
看更多

熱門文章

MLB／13年3.3億美元且無逃脫權 哈波前進費城

2019-03-01 06:36

NBA／詹皇關鍵單腳三分鎖勝 湖人驚險退鵜鶘

2019-02-28 15:29

NBA／魔術葛登逆轉3分彈 勇士近6戰吞4敗

2019-03-01 10:31

NBA／朗多、華頓閉門交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

NBA／前火箭首輪選秀投身格鬥 目標重量級拳王

2019-02-28 15:04

MLB／哈波只想要最長合約 費城人勝出關鍵

2019-03-01 08:10

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

MLB／30歲後無意投身FA 哈波拒道奇瘋狂報價

2019-03-01 09:30

NBA／哈登58分領軍 火箭逆轉滅火收4連勝

2019-03-01 11:38

NBA／季後賽卡位壞消息 國王選秀榜眼成傷兵

2019-02-28 15:30

NBA／不在意外界防守批評 詹皇：放馬過來吧！

2019-03-01 09:44

中日職交流賽／被台式加油嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

NBA／獨行俠播致敬影片 馬修斯：感激所有人

2019-03-01 10:45

NBA／談韋德絕殺勇士 詹皇稱自己這投難度更高

2019-03-01 11:53

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

MLB／一朗春訓高人氣 一頭白髮身手依舊

2019-02-28 16:27

中日職交流賽／宋家豪關門守成 樂天3：1勝猿

2019-02-28 20:29

NBA／綠衫軍近況掙扎 總管：最不該指責史蒂文斯

2019-03-01 10:02

MLB／合約紀錄被哈波改寫 史丹頓：這是好事

2019-03-01 09:07

NBA／楊恩新秀年屢創紀錄 表現獲另個楊恩認證

2019-03-01 12:05

中日職交流賽／葉家淇好投 洪總：有成王牌條件

2019-02-28 22:07

中日職交流賽／猿迎戰日職樂天隊 先發名單出爐

2019-02-28 16:15

NBA／致敬布萊恩 韋德演絕殺：這次意義不同

2019-03-01 00:03

中職／不想太安逸 郭嚴文喜歡一年約

2019-02-28 18:18

中日職交流賽／歡呼中登板 宋家豪：從內心感動

2019-02-28 21:55

中日職交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

中日職交流賽／宋家豪關門飆速 樂天擒猿

2019-03-01 00:01

德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09

MLB／0.2局狂爆6分 曾仁和熱身賽吞敗

2019-03-01 08:09

NBA／唐斯轟42分無用 溜馬波格丹諾維奇飆分取勝

2019-03-01 12:31

中日職交流賽／迎戰前東家樂天 猿洋投李茲：我們很強

2019-02-28 17:10

MLB／奧比斯為球「刺青」 凶猛揮棒留下大名

2019-02-28 13:25

MiLB／張景淯赴水手小聯盟春訓 稻江獻祝福

2019-02-28 15:01

MLB／響尾蛇痛咬印地安人 胡智為、江少慶失血

2019-03-01 08:08

中日職交流賽／王溢正先發戰樂天 盡力完成自己目標

2019-02-28 19:09

跑步知識／跑得好不如睡得好 睡跟練一樣重要！

2019-02-28 14:35

MLB／沒跨過客場魔咒 陳偉殷：嘗試得太多了

2019-03-01 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top