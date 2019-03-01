108年原住民運動會在台中 郭婞淳、陳傑代言

2019-03-01 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳（前左四）、陳傑（後右四）2名運動明星擔任代言選手。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳、陳傑2名運動明星擔任代言選手，市長盧秀燕說，市府重視原住民的權利義務，這屆原住民運動會動用了第二預備金全力爭取而來，一定會做好軟硬體完善規劃。

全國原住民族運動會日前由郭婞淳、陳傑2名代言人以舉重、接力棒方式揭幕，象徵扛下市政的重責大任及傳承原住民的精神，中華奧會秘書沈依婷、台中市原住民族總頭目蔣正仁、運動局長李昱叡、原民會主委林益陸出席

盧秀燕說，台中是多元多民族的城市，今年邀請代言人都是運動明星，郭婞淳是國家代表隊舉重選手，陳傑是台中在地栽培的400公尺田徑選手，原住民運動會共15種競賽，融入力與美、速度，還有非常特殊的項目，例如狩獵比賽、射箭都是原住民特色比賽。

中華奧會秘書長沈依婷表示，今年原住民運動會是第一個國內綜合型的運動會，有別於一般的運動會，中華奧會對這個運動會有非常高的期許，祝福大會圓滿成功。

郭婞淳受訪時說，今年的各項運動比賽都非常重要，因為要維持在全世界排名前14名才有機會參加奧運，她預計明年設定是個人選手生涯的最後一場比賽，如果身體狀況良好，會力拚2022年亞洲運動會。

本身就是台東阿美族原住民的台中市運動局長李昱叡期盼，透過賽事凝聚原住民族的情感、傳統技藝、文化精華並傳承下去，落實體育精神，鼓勵新一代勇者接棒。108年原民運更多資訊可至官網：http://edusport108.tc.edu.tw/ 查詢。