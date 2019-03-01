杜拜男網／費德勒晉4強 距生涯百冠只差兩步

2019-03-01 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



費德勒闖進杜拜男網4強，距離生涯第8座杜拜男網賽冠軍且是職業生涯單打冠軍第100冠，只差2勝了。 美聯社 分享 facebook

在杜拜男網賽7度封王的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，今天凌晨在單打8強賽首盤挽救2個盤末點後，以7：6（8：6）、6：4，耗時近2小時，拍落世界排名第35的匈牙利法索維克斯（Marton Fucsovics）闖進4強，距離生涯第8座杜拜男網賽冠軍且是職業生涯單打冠軍第100冠，只差2場比賽。

過去費德勒與法索維克斯僅有過1次交手，去年的澳網男單16強，費德勒以直落三盤成績擊敗法索維克斯，今天兩人再度隔網對決，一開賽費德勒的發球局就面臨危機，好在他臨危不亂化解破發球點，成功保發，之後雙方上演保發大戰，來到「搶7」決勝局。

決勝局費德勒先連下2分，但對手很快追回，法索維克斯並取得6：4的「聽牌」優勢，不過費德勒頂住壓力，化解2個盤末點後反倒在第一個盤末點機會成功兌現。次盤前4局雙方互破1個發球局，費德勒在關鍵第9局再度成功破發，最終耗時1小時56分鐘收下勝利。

對於自己在首盤頂住壓力，挽救2個盤末點機會，費德勒坦言心理因素對網球比賽中面臨緊張時刻非常重要，「我認為網球比賽對頭腦非常具有挑戰性，你必須通過這些嚴峻的挑戰，這一切都是為了讓你處於最佳位置，我相信做得更好的球員會贏得比賽，所以你比需要努力奮鬥。」

下一場比賽費德勒將面對世界排名第13、22歲的克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric），過去兩人4度交手，各拿下2勝的對戰成績。