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德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

屬於國際羽總超級300系列賽、總獎金15萬美元（約台幣450萬元）的德國公開賽，昨天展開各組第二輪賽事，台灣羽球「一哥」周天成上演逆轉秀，拚戰63分鐘，以17：21、21：16、21：8拍落香港選手李卓耀，闖進男單8強，下一戰將碰上馬來西亞好手李梓嘉。

為了備戰下周開打的全英公開賽，各國好手紛紛先到德國暖身，包含「世界球王」桃田賢斗、女單排名第二的奧原希望，我國則由世界排名第3的周天成領銜，經過首輪的賽事後，台灣選手僅有5組人馬晉級16強。

昨天晚間展開各組次輪賽事，尋求此站三連霸的周天成，首輪直落二輕鬆過關，今天凌晨的16強賽，小天碰上曾在去年台北羽球公開賽有過交手且拿下對戰勝利的李卓耀，首局浪費開賽6：0的領先，讓對手二度追平後逆轉。

落後一局的周天成很快調整狀況，在1：1後取得領先位置，後半段再打出一波6：0攻勢擴大領先，成功扳回一城。決勝局前段雙方拉鋸，周天成在4：5後連下6分，之後再打出11：3攻勢，後來居上搶下8強門票。

除了周天成外，還有混雙新組合王齊麟／程雅琪挺進8強賽，而上周在西班牙首度合作就奪冠的新男雙組合李洋／王齊麟則不敵泰國組合，另組男雙楊博涵／盧敬堯也敗給日本組合無緣晉級，從會外賽闖進來的呂家弘則經過3局大戰後不敵馬來西亞選手宋浚洋。

周天成羽球
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