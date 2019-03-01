親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記「一雙合適的鞋會帶你跑向更遠的地方。」361-MERAKI 2 跑鞋開箱文
健行筆記南華山一日單攻行程在台北看雲海～七星公園、七星山
NBA賽事懶人包 (2月28日)賽事精華- 公鹿 vs. 國王 (2月28日)

東奧／購門票選項非記載台灣 旅日僑胞抗議

2019-03-01 00:59中央社 東京28日專電

買2020年東京奧運暨帕運門票須上專屬網站登記，申請人國家或地區選項欄中，台灣被標記為「中華台北」，留日台僑團體「全日本台灣連合會」今天向東奧組織委員會提出抗議。

購買東奧門票須先在專屬網站登記，取得ID，申請人的國家或地區選項欄當中，台灣被標示為「中華台北」。對此，全台連會長趙中正今天率領全台連的成員共21人到東奧組織委員會辦事處（位於東京都港區虎之門）遞交抗議函，要求將國籍欄所記載的「中華台北」正名為「台灣」。

東奧組織委員會由會長、前首相森喜朗的秘書長谷川徹二出面接受全台連遞交的抗議函。長谷川表示，無法當場給予什麼承諾，但會確實向東奧組織委員會轉達全台連的主張。

事後，趙中正對媒體表示，為了表達旅日台僑的心聲才向東奧組織委員會提出抗議，今後將視東奧組織委員會的因應，再決定是否再度採取抗議行動。

全台連的抗議函指出，台灣參加奧運的選手被警告須依國際奧林匹克委員會（IOC）的規定，以「中華台北」名義參賽，否則將被取消比賽資格，台灣無奈地接受這不平等待遇。在非自願的情況下，東奧組織委員會還針對台灣民眾申購東奧門票登記ID的國籍欄記載為「中華台北」而非「台灣」。

抗議函寫道：「我們國家的名稱是台灣，並非中華台北。無論有何理由，日本的國內組織無權擅自且片面更改他國的名稱。台灣人買票觀看東奧，竟須忍痛選擇如此屈辱的國籍選項。台灣人想對友邦鄰國的東奧加油打氣，但如此對待，讓台灣人感到很傷心。」

全台連指出，2月9日之前，登記門票抽籤申請表的國籍欄顯示為「台灣省‧中華民國」，但在9日之後被更改為「中華台北」。

有關此事，本月15日日本產經體育報報導，2020年東京奧運暨帕運組織委員會表示，購買東奧門票須先在專屬網站登記，取得ID，申請人的國家或地區選項欄當中，台灣被標示為「中華台北」，是依據國際奧林匹克委員會（IOC，簡稱國際奧會）的標示。

帕運
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

國標舞／亞巡賽台北站 地主舞出第3名

2019-02-28 21:03

德國羽賽／3局大戰勝出 王齊麟、程琪雅闖8強

2019-02-28 20:51

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

NFL╱不要別人 巨人就是要小曼寧

2019-02-28 17:00

嘉大盃羽賽／賽事開幕 市長黃敏惠拚運動經濟

2019-02-28 15:14

全國漆彈大作戰開放報名 今年增列親子組

2019-02-28 13:16

杜拜男網／費德勒收此站第50勝 錦織圭爆冷落敗

2019-02-28 10:00

德國羽賽／直落二退周澤奇 周天成衛冕路開紅盤

2019-02-28 08:02

德國羽賽／呂家弘逆轉勝：心態繃太緊

2019-02-28 00:03

德國羽賽／廖蘇配先盛後衰 第6種子首戰落馬

2019-02-27 22:19

NFL╱布雷迪菜鳥球季卡 40萬天價賣出

2019-02-27 19:00

高球╱一天七餐 老虎伍茲是吃貨

2019-02-27 18:45

歐冠／故意拿黃牌 拉莫斯恐停賽更久

2019-02-27 16:14

田徑／陳傑換贊助商 拚連3屆闖奧運

2019-02-27 14:12

舉重／遭禁賽8年怒告中華奧會 女將林子琦敗訴

2019-02-27 11:18

超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14

超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／絕殺打板氣走勇士 韋德：值得記上一筆

2019-02-28 11:41

NBA／韋德絕殺三分彈 KD：無法想像投出那球

2019-02-28 12:41

NBA／打板絕殺獻給布萊恩 韋德：曼巴精神

2019-02-28 13:07

NBA／小球迷場邊行為惹議 衛少現場機會教育

2019-02-28 11:00

MLB／陳偉殷客場又被打爆 官網：雙重人格？

2019-02-28 08:48

NBA／英格倫近況佳 詹姆斯：進入瘋狂投籃狀態

2019-02-28 11:10

NBA／詹皇關鍵單腳三分鎖勝 湖人驚險退鵜鶘

2019-02-28 15:29

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

MLB／朱立人春訓前2安都開轟 林子偉敲二壘打

2019-02-28 07:14

MLB／春訓首戰又敗給客場 陳偉殷1.1局狂失5分

2019-02-28 03:20

NBA／一反書生形象爆粗口 史蒂文斯自我解嘲

2019-02-28 11:35

NBA／里拉德、厄文火力對決 綠衫軍苦吞4連敗

2019-02-28 12:53

NBA／前火箭首輪選秀投身格鬥 目標重量級拳王

2019-02-28 15:04

NBA／火箭三巨頭攻70分 客場捕蜂收三連勝

2019-02-28 10:41

MLB／兩大三壘手領天價合約 爽到小熊布萊恩？

2019-02-28 10:48

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

NBA／老鷹楊恩再飆36分 聯手柯林斯逆轉灰狼

2019-02-28 12:17

UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

NBA／季後賽卡位壞消息 國王選秀榜眼成傷兵

2019-02-28 15:30

NBA／ESPN新星排行榜 公鹿「字母哥」居首

2019-02-28 09:35

中日職棒交流賽／被台式加油風格嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

中職／黃煚隆若見魏應充 以棒球人身分講內心話

2019-02-28 09:08

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

MLB／小史、楚奧特身價 拚倒日職黃金陣容23人

2019-02-28 10:35

MLB／一朗春訓高人氣 一頭白髮身手依舊

2019-02-28 16:27

世界盃／恭賀菲律賓晉級 克拉克森表達出征意願

2019-02-27 17:33

中日職棒交流賽／宋家豪關門守成 日職樂天首戰3：1勝猿隊

2019-02-28 20:29

MLB／洛夫頓砲轟A-Rod 吃禁藥還能當球評

2019-02-28 11:56

杜拜男網／費德勒收此站第50勝 錦織圭爆冷落敗

2019-02-28 10:00

日職／以1抵全！淺村年薪5億日圓就超越猿

2019-02-28 10:05

NBA／踝傷將複檢 湖人鮑爾暫無復出時間表

2019-02-28 08:47

德國羽賽／直落二退周澤奇 周天成衛冕路開紅盤

2019-02-28 08:02

中日職棒交流賽／猿迎戰日職樂天隊 先發名單出爐

2019-02-28 16:15

中日職棒交流賽／葉家淇對樂天好投 洪總：有成為王牌的條件

2019-02-28 22:07

MLB／想當「生涯洛磯人」 亞瑞納多：心在這裡

2019-02-28 08:02

NBA／朗多、華頓交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

NBA／今日戰績表 韋德絕殺球氣走勇士百看不厭

2019-02-28 15:10

中日職棒交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top