德國羽賽／3局大戰勝出 王齊麟、程琪雅闖8強

2019-02-28 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



上一站在西班牙雙闖決賽，我國羽球好手王齊麟轉戰德國勝場繼續累加，他和混雙搭檔程琪雅今天率先上陣，和俄羅斯組合德雷明／迪莫娃雖打滿3局，仍以21：12、14：21、21：15闖關，率先拿到8強門票。

德國公開賽屬於國際羽總超級300系列賽，總獎金15萬美元，為備戰下周登場的全英公開賽，日本國家隊全員出擊，中華隊也由「一哥」周天成領銜出征。

經過首輪比賽，中華隊包括男單周天成、呂家弘和兩組男雙王齊麟／李洋、楊博涵／盧敬堯都闖關，王齊麟／程琪雅則是唯一挺進16強的混雙台將代表。

今天碰世界排名31的俄羅斯組合，新組成的王程配首局在6：6後拉開領先，快速先下一城，但第2局卻一下場就陷入1：6落後，遭俄羅斯組合扳平局數。

決勝局打得拉鋸，兩組人馬共8度戰成平手，台灣組合13：13時連拿3分突破僵局，最終就在對手回球掛網下贏得比賽，21：15挺進8強。

王齊麟去年的固定搭檔還是李佳馨，兩人目前世界排還居世界第16，不過李佳馨離開土銀，王齊麟新賽季改搭程琪雅，前一站在西班牙就闖進最終決賽，儘管沒能摘冠仍賺進亞軍積分，目前排名來到183名。

王齊麟凌晨還要和李洋迎接男雙第2戰，對手是泰國組合易薩拉／瓊吉特。