墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



眼看勝利在望，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在墨西哥的阿卡普爾科公開賽卻遭澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）演出戲劇逆轉，反以6：3、6：7（2：7）、6：7（6：8）出局，爆出賽事小冷門。

基里洛斯現在排名僅72，不過過去和納達爾5次對戰曾打下2勝，第6次對決又克服決勝盤「搶7」的3：6落後劣勢，讓納達爾連續錯過3次經會，反讓一度申請傷停治療的「壞小子」連趕5分逆轉勝，超過1年終於再擊敗世界前5的好手。

他的下輪對手是擁有大滿貫資歷的瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka），瓦文卡前一戰以7：6（7：5）、6：4拍下強森（Steve Johnson），本季第3度站上8強。

瓦文卡說：「我真的很開心，這場比賽感覺和之前有些不同，風大了點，我則是表現很好，能直落2贏球。」

納達爾是阿卡普爾科公開賽頭號種子，第2輪落馬跌破許多球迷眼鏡，不過同站排女單頭號種子的史蒂芬絲（Sloane Stephens）同樣在第二場就出局，世界排名高居第4的她，碰世界排名僅172的巴西女將瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），連兩局都以3：6讓出，同樣是16強舊止步。