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NFL╱不要別人 巨人就是要小曼寧

2019-02-28 17:00世界日報 體育新聞組╱綜合報導

紐約巨人隊承諾，會讓38歲曼寧（Eli Manning）繼續擔任先發四分衛。 歐...
紐約巨人隊承諾，會讓38歲曼寧（Eli Manning）繼續擔任先發四分衛。 歐新社
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紐約巨人隊承諾，會讓38歲小曼寧（Eli Manning）繼續擔任先發四分衛；總教練舒默（Pat Shurmur）和總管蓋特曼（Dave Gettleman）27日在印第安納波里斯的新秀體測營考察，兩人都希望小曼寧2019球季繼續留在巨人隊。

總教練舒默說：「我認為小曼寧能幫巨人贏球，他有證明過，他先發時身旁的球員們都打得更好，小曼寧能夠打出很高的水準，所以此刻我們想要他歸隊。」舒默也提到：「我很愛收藏球員，想要保留所有的舊班底，再增添新援，我對小曼寧也是這麼想。」

舒默的談話不禁讓人猜想，巨人隊是否要放棄這位率隊15個球季的老將，或是用他們首輪第6順位選進四分衛新人，還是在自由市場簽老將。小曼寧下季是合約年、薪資2320萬美元，留下小曼寧並不會阻礙巨人隊選秀

總管蓋特曼希望用首輪籤選四分衛，不過就算選了也會讓菜鳥坐板凳，蓋特曼說：「酋長隊的模式相當成功，意旨馬霍姆斯菜鳥球季在場邊，看著老將史密斯學習，第2個球季接先發後拿下MVP。」巨人隊並沒有認為小曼寧已經不行了，蓋特曼相信小曼寧還是能傳出好球、拿下勝利，他認為外界的批評大多沒有根據。

小曼寧上季21次傳球達陣，其中13球都在下半季、球隊進攻比較穩定的狀況下完成。舒默堅信美足是團隊運動，需要每個球員都拿出全力，他不認為有球員能一人就能撐起全隊。舒默表示如果球隊進攻線阻擋得更好，讓小曼寧發揮應有的表現，衝球也會跟著好，這是連帶影響，他認為小曼寧還能再打好幾年。

紐約巨人選秀
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