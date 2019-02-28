德國羽賽／直落二退周澤奇 周天成衛冕路開紅盤

2019-02-28 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



不讓上一站印尼名人賽「一輪遊」的情況再度出現，尋求德國公開賽男單3連霸的台灣羽球「一哥」周天成，今天凌晨在男單首輪僅用了37分鐘，就以21：19、21：12拍落大陸選手周澤奇，挺進16強；而「羽球王子」王子維首輪籤運不佳，碰上日本「世界球王」桃田賢斗，最終以18：21、15：21落敗，無緣晉級。

為了備戰下周開打的全英公開賽，屬於國際羽總超級300系列賽、總獎金15萬美元（約台幣450萬元）的德國公開賽台灣共有7組人馬直接從會內賽開始打起，另有2組從會外賽晉級的男單呂家宏及女雙組合楊淨惠／楊景惇。

昨天展開會內賽，最受矚目的莫過於世界第3的周天成，將尋求男單3連霸。位列大會第2種子的小天，首輪碰上世界排名第43的大陸選手周澤奇，過去雙方沒有對戰紀錄。

首局前段周天成一度浪費7：4的領先遭對手逆轉，一度以7：9限於落後，但小天再打出一波5：0攻勢要回領先，儘管後段又一度遭對手追成16平，但周天成加足馬力，先下一城。次局周天成一開賽就連得5分，之後再打出5：1的攻勢擴大領先，最終僅用了37分鐘就以直落二搶下勝利，衛冕之路開出紅盤；下一戰將碰到香港選手李卓耀。

而首度合作就在上周西班牙名人賽就打下合拍首冠的王齊麟／李洋，本周帶著這股氣勢轉戰德國，首輪碰上大陸組合任翔宇／歐烜屹，最終只用了38分鐘就以21：17、21：19挺進次輪。

除了周天成、王齊麟／李洋組合外，另有男雙楊博涵／盧敬堯、混雙王齊麟／程雅琪、男單呂家弘，共5組人馬挺進次輪。