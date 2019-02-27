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NFL╱布雷迪菜鳥球季卡 40萬天價賣出

2019-02-27 19:00世界日報 體育新聞組╱綜合報導

美足卡史上最高價，布雷迪珍貴菜鳥卡40萬賣出。 世界日報
美足卡史上最高價，布雷迪珍貴菜鳥卡40萬賣出。 世界日報
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剛拿下第6座超級盃的布雷迪（Tom Brady），又再添一項跟他相關的新紀錄；根據世界最大的球員卡交易市場（PWCC），一張罕見的布雷迪菜鳥球季卡，賣出了40萬美元的驚人天價，創下美足卡史最高紀錄。

這張卡片相當珍貴、只有生產100張，是布雷迪2000球季季後賽競爭者的冠軍票卡，也同時在ebay上拍賣，喊價次數多達118次。

球員卡市面上最具公信力的鑑定公司是（BGS），這張卡片他們給的鑑定總分是9分（Mint）。不過據PWCC表示，這張卡片的狀況良好，應該有9.5分（Gem Mint）標準。這款卡片只有2張接近滿分10分（Pristine）狀態，這張賣出40萬的卡是其中之一。

在細節方面，這張卡的簽跡鑑定等級（BECKETT）和卡片中心位置（CENTERING）都是10分滿分，角落（CORNERS）、邊緣（EDGES）和表面（SURFACE）也有9分高分。

PWCC的執行長惠更斯（Brent Huigens）說：「這張是我們20年來拍賣過最好的美足卡，它創下史上最高價。我們很高興這個賣價，但並不意外。」上個月有一張8分（NmMt）的美足卡賣到6萬，去年有一張9分以25萬賣出。

球員卡的價值除了本身狀態，也會隨著球員表現有所增值，布雷迪上個月帶領愛國者擊敗公羊，超越了達拉斯牛仔傳奇哈利（Charles Haley），成為史上最多冠軍戒的球員。

超級盃達拉斯牛仔愛國者
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