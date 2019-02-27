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歐冠／故意拿黃牌 拉莫斯恐停賽更久

2019-02-27 16:14台灣醒報 台北報導

足壇歐冠賽場爾虞我詐，皇馬後衛拉莫斯在淘汰賽首回合故意拿黃牌，被疑鑽規則漏洞！ ...
足壇歐冠賽場爾虞我詐，皇馬後衛拉莫斯在淘汰賽首回合故意拿黃牌，被疑鑽規則漏洞！ 美聯社
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足壇歐冠賽場爾虞我詐，皇馬後衛拉莫斯在淘汰賽首回合故意拿黃牌，被疑鑽規則漏洞！歐冠淘汰賽設有黃牌停賽規則，意指球員總計領到一定黃牌數，隔一場強制停賽。日前發生拉莫斯在皇馬首領先時，為了把身上牌數洗掉，故意在球賽尾聲拿黃牌，尋求「提早停賽」，目前歐足聯也對此調查，鑽漏洞行為恐導致拉莫斯偷雞不成、反遭額外禁賽。

歐冠黃牌停賽規則

根據《衛報》報導，西甲強權皇馬對上阿賈克斯的16強賽首回合中，皇馬取得2:1領先後，中衛拉莫斯疑似做出不必要的犯規，而領到黃牌，即便不影響該場皇馬的勝利，但賽後，拉莫斯的行為被質疑是刻意「洗牌」，加上他受訪時以不願意說謊為由，回答得很含糊，更增加「洗牌說」的真實性。

談及洗牌說則必須解釋歐冠賽場的黃牌停賽規則，原本停賽規則是為了讓球賽更順暢，否則依照單場2黃才會出場的足球規則，一隊單場最多能拿14張黃牌（場上11人與替補3人全染黃），卻還不會招致懲罰；而停賽規則是以總計3張黃牌後，下一場強制停賽，後續每2黃，下一場再停賽。

賭8強賽較重要

對於拉莫斯的案例，他在小組賽時領到2張黃牌，洗牌說的質疑點在於，拉莫斯刻意在首回合球隊有優勢後，刻意讓自己拿到第3張而強制停賽次回合戰（由於皇馬晉級機率高，次回合停賽影響不算大），拉莫斯便能在8強賽恢復自由之身，要連拿2張才會再被停賽，否則若背上2張黃牌，不小心在8強賽首回合遇到強隊而吃牌，缺席關鍵的8強次回合則較不利。

雖然拉莫斯很快在社群網站上表示，大家誤會了他的回應，不願意說謊指的是該次犯規是必要性的，至於拿不拿牌則不是他能控制的，但依然無法改變洗牌說的輿論。

停賽規則意見不一

對此，據《華盛頓郵報》報導，歐足聯已介入調查，將於29日公佈結果。由於日前已有巴倫西亞中場球員也因洗牌而被加罰的案例，一般認為，拉莫斯偷雞不成蝕把米的機率較高，可能缺席與阿賈克斯的次回合與8強賽（若球隊晉級）首回合。

《華郵》也表示，歐足聯應盡快完善停賽規則，否則在強強對話後，強隊的好手都因停賽而缺戰後續比賽可能導致精彩度下降；也有部分專家贊成維持現有規定（或說默許洗牌行為），更能增加主帥調兵遣將與考驗板凳深度的可看性，畢竟像拉莫斯的案例，他也是賭上自己次回合不能出戰阿賈克斯的風險，若皇馬因此被逆轉，也是球隊要承擔的決策問題。

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