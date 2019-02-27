舉重／遭禁賽8年怒告中華奧會 女將林子琦敗訴

2019-02-27 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



林子琦。本報資料照片 分享 facebook

台灣舉重女將林子琦在2016年賽外檢測被查出使用禁藥，被禁賽2年，去年解禁後，中華奧會卻收到世界反禁藥組織（WADA）來函表明不同意減刑，且被國際運動仲裁法庭（CAS）追加8年禁賽並取消積分、獎金。她不滿中華奧會執行禁賽，向法院提告防止侵害等，台北地方法院今天宣判，駁回林的請求，判她敗訴。

林子琦（30歲）是2014仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，她當時以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘金，還寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄。

未料，她2016年6月24日在奧運前的例行檢查，被查出體內含有類固醇，里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會罰禁賽2年。若依中華奧會運動禁藥管制委員會決定，林子琦禁賽期至去年6月23日就已到期，但世界反禁藥組織（WADA）去年初曾來函中華奧會，表明不同意禁賽刑期，認為她並非初犯，加上禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，要求中華奧會說明。

林子琦（左）。本報資料照片 分享 facebook

另依照WADA規定，只要是禁藥再犯者，禁賽刑期就得延長至8年，WADA不同意中華奧會說明，一狀告上國際運動仲裁法庭（CAS）。CAS審理後，去年11月間裁決林子琦禁賽將於2018年11月14日開始執行，刑期長達8年且從2016年6月24日後迄今所有成績、積分與獎金全部取消。

林子琦不服，認為是2年禁賽已執行完畢，是中華奧會與WADA溝通不良，先向台北地院民事庭聲請兩次假處分，均遭駁回，另提告防止侵害等。林的委任律師黃國鐘先前主張，中華奧會發函要求舉重協會不讓林女出賽，侵害人格、名譽權，因此起訴請求回復之必要處分，並依民法第18條請求除去、防止之。

中華奧會委任律師林振煌則認為，中華奧會沒有決定權禁止林子琦參加國際賽事，我方是WADA簽署會員，只要WADA或CAS判決選手有使用禁藥，中華奧會必須通知相關單位，所以「通知舉重協會」的動作並非執行CAS仲裁決定，中華奧會無權決定林女是否參賽，而是由舉重協會決定。