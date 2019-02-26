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田徑／曾萌生退意 何盡平走出陰影拚東奧

2019-02-26 17:53聯合報 記者林宋以情╱即時報導

何盡平獲國際運動品牌361°贊助放眼2020東京奧運。圖／主辦提供
何盡平獲國際運動品牌361°贊助放眼2020東京奧運。圖／主辦提供
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何盡平獲國際運動品牌361°贊助放眼2020東京奧運。記者林宋以情／攝影
何盡平獲國際運動品牌361°贊助放眼2020東京奧運。記者林宋以情／攝影
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我國里約奧運馬拉松好手，我國長跑名將何盡平，去年左腳踝動刀，修補跟腱舊傷和疲勞性骨折，更一度萌生退意。經過兩年養傷沉澱，年初在家鄉金門男子半馬封王，近日再獲國際運動品牌361°贊助，簽訂複數年合約，放眼2020年東京奧運。

師承全國紀錄保持人許績勝，何盡平2015年在日本琵琶湖馬拉松繳出2小時17分42秒成績，居全國男子全馬紀錄第4傑，並獲得隔年里約奧運入場券，但里約奧運後何盡平腳傷動刀，沉寂兩年，何盡平坦言備嘗煎熬。

「花了兩年時間沉澱，其實過得很痛苦，訓練也斷斷續續。」何盡平表示，身心俱疲情況下，高掛跑鞋念頭也有過，但對跑步、馬拉松仍難忘情，「我告訴自己，要做就把它做到好，不去管結果是否和自己最後的期望相符，努力就對了，再給自己一次機會。」

何盡平鎖定3月17日萬金石馬拉松作為傷癒後首場全馬，7、8月預計赴日本或大陸移訓，年底全運會檢視訓練成果，再參加國際賽拚奧運標。

361°看見何盡平的決心，鼓舞這位長跑之王力拚第二回合重返奧運舞台，簽下兩年100萬元合約，另開出東京奧運達標、破全國紀錄激勵獎金，盼何盡平打破恩師許績勝高懸24年的2小時14分35秒全國紀錄。

里約奧運全運會萬金石馬拉松
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