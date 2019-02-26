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國體大體操場整建啟用 李智凱盼奧運儘早達標

2019-02-26 12:27聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鞍馬王子李智凱今天出席國體大體操訓練場整建啟用儀式。圖／國體大提供
鞍馬王子李智凱今天出席國體大體操訓練場整建啟用儀式。圖／國體大提供
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國立體育大學今天上午舉行體育館體操訓練場整建場地啟用典禮，由校長邱校長炳坤親自主持，並邀請到教育部體育署、中華民國體操協會、桃園市體操委員會、飛奇兒體操教學系統、神氣小虎有限公司等貴賓蒞臨觀禮，而國體大體操好手李智凱表示，新場地的落成對於他與學弟妹來說都代表新的動力與希望。

國體大自民國76年創校以來，一直將「體操」視為重點發展特色運動項目之一，該校學生在國內外賽事中也都繳出亮眼成績單，至今已榮獲18面國際賽會獎牌。

鞍馬王子李智凱今天出席國體大體操訓練場整建啟用儀式。圖／國體大提供
鞍馬王子李智凱今天出席國體大體操訓練場整建啟用儀式。圖／國體大提供
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也由於體操訓練場已使用30餘年，相關硬體設施老舊，國體大也由校務基金提撥整建經費1800萬逐步改善與整建，希望提供讓學生安心、放心、專心及專業的教學訓練場地，以培育更多優秀之體操選手。

在今天的整建啟用典禮上，上周剛在體操世界盃墨爾本站拿下鞍馬金牌的李智凱也出席活動，他表示自己從國、高中開始就會在國體大體操場進行訓練，「看到新的場地覺得有很大的改變，這代表一個新的開始、一個新的希望，除了給自己新的希望，也希望給未來的學弟妹一起努力向前進的動力。」

對於上周在墨爾本拿下金牌佳績並在奧運積分上又向前跨進一步，李智凱透露在3月10日將前往亞塞拜然巴庫進行下一站賽事，希望能儘早取得奧運參賽資格，「當然希望愈早達標愈好，尤其是3月10日去巴庫的比賽，也能希望像這次的比賽順利拿下金牌，對我來說就會是很好的保障。」

李智凱
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