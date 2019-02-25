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網球／小威暴怒漫畫爭議 澳媒監督機關裁決未違規

2019-02-25 14:57中央社 墨爾本25日綜合外電報導

澳洲「前鋒太陽報」去年刊登美國網球天后小威廉絲暴怒的諷刺漫畫。 美聯社
澳洲「前鋒太陽報」去年刊登美國網球天后小威廉絲暴怒的諷刺漫畫。 美聯社
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澳洲「前鋒太陽報」（Herald Sun）去年刊登美國網球天后小威廉絲暴怒的諷刺漫畫，遭批種族和性別歧視，澳洲媒體監督機關今天裁決，這幅引發爭議的插畫沒有違反媒體規範。

前鋒太陽報插畫家奈特（Mark Knight）用插畫諷刺小威廉絲（Serena Williams）在去年9月美國網球公開賽決賽大發脾氣，插畫刊登後引起全球一致撻伐，包括暢銷小說「哈利波特」系列作者JK羅琳（JK Rowling），「華盛頓郵報」（WP）還將此拿來與美國種族隔離時代相提並論。

小威當時在決賽中怒摔球拍，還批評裁判是「小偷」與「騙子」，最後不敵日本好手大坂直美

奈特的原版諷刺插畫，把小威畫得魁梧壯碩，有著厚厚的兩片嘴脣，在摔壞的網球拍上跳個不停，地上還扔了奶嘴。反觀大坂直美被畫得小巧、女人味十足。插畫中，主審對大坂直美說：「妳就不能放水讓她贏嗎？」

前鋒太陽報之後在頭版刊登另一幅插畫，並寫道：「歡迎來到PC的世界」（WELCOME TO PC WORLD）。PC是英文Political Correctness（政治正確）的字頭縮寫。當時的插畫除了有小威發飆，還有奈特筆下的澳洲及外國政治領袖描繪。

法新社報導，澳洲新聞評議會（Australian PressCouncil）接獲投訴說，描繪小威的圖恐怕具冒犯性，呈現對女性的性別歧視，以及普遍對非裔美國人的偏見與刻板印象。

評議會表示，漫畫中的「厚脣、寬扁鼻、圓蓬式馬尾髮型，與威廉絲女士在賽中造型不同，而且出現類似人猿的姿勢」，確實引起疑慮。不過評議會也相信前鋒太陽報的意圖，純粹是藉由畫中人物上下跳動時吐掉奶嘴的畫面描繪她的「幼稚」行為。

「評議會認為這幅漫畫利用誇飾法和荒謬感來表達觀點。」

「評議會接受發行人的說法，指出沒有將威廉絲女士畫成人猿，而是『吐奶嘴』，這種無種族歧視的諷刺漫畫對多數澳洲讀者並不陌生。」

小威廉絲大坂直美Serena Williams
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