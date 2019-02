網球／別怕被說太瘋狂 小威拍廣告鼓勵女性追夢

小威廉絲出席奧斯卡頒獎。 美聯社 分享 facebook 影壇盛會第91屆奧斯卡頒獎典禮今日登場,前美國網球球后小威廉絲(Serena Williams)也共襄盛舉,她這回不但擔任電影《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)引言人,為運動品牌拍攝的廣告「瘋狂去夢」(Dream Crazier)也一併在奧斯卡上播放,期待更多女性突破窠臼,勇敢追夢。

生涯23座大滿貫賽女單冠軍,小威產後復出,上周世界排名重返前10,為爭取性別平等不遺餘力的她,近日再為NIKE廣告擔任口白。

片中剪輯多個體壇女將經典歷史片段,包括1967年史上首位波士頓馬拉松女性跑者,女性路跑先鋒史威策(Kathrine Switzer),史上首位在WNBA灌籃的名將勒斯里(Lisa Leslie),到NBA史上第一位女性全職助理教練、現任馬刺助理哈蒙(Becky Hammon)。

小威在口白中說道,「當我們展露情緒,外界總評為女性太情緒化,若我們想跟男性較勁,人們說我們是瘋子,爭取平等被說成癡人說夢,憤怒則是歇斯底里。」

「但當一位曾拿下23冠,生過孩子的母親,重返戰場尋求更多,那更是瘋狂。」小威說,「如果別人覺得妳的夢想太瘋狂,告訴她們什麼叫做瘋狂。」

If they think your dreams are crazy, show them what crazy dreams can do. #justdoit pic.twitter.com/m5xMlC3vhc