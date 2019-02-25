網球／別怕被說太瘋狂 小威拍廣告鼓勵女性追夢

2019-02-25 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



小威廉絲出席奧斯卡頒獎。 美聯社 分享 facebook 影壇盛會第91屆奧斯卡頒獎典禮今日登場，前美國網球球后小威廉絲（Serena Williams）也共襄盛舉，她這回不但擔任電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）引言人，為運動品牌拍攝的廣告「瘋狂去夢」（Dream Crazier）也一併在奧斯卡上播放，期待更多女性突破窠臼，勇敢追夢。

生涯23座大滿貫賽女單冠軍，小威產後復出，上周世界排名重返前10，為爭取性別平等不遺餘力的她，近日再為NIKE廣告擔任口白。

片中剪輯多個體壇女將經典歷史片段，包括1967年史上首位波士頓馬拉松女性跑者，女性路跑先鋒史威策（Kathrine Switzer），史上首位在WNBA灌籃的名將勒斯里（Lisa Leslie），到NBA史上第一位女性全職助理教練、現任馬刺助理哈蒙（Becky Hammon）。

小威在口白中說道，「當我們展露情緒，外界總評為女性太情緒化，若我們想跟男性較勁，人們說我們是瘋子，爭取平等被說成癡人說夢，憤怒則是歇斯底里。」

「但當一位曾拿下23冠，生過孩子的母親，重返戰場尋求更多，那更是瘋狂。」小威說，「如果別人覺得妳的夢想太瘋狂，告訴她們什麼叫做瘋狂。」