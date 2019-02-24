西班牙羽賽／混雙銀恨 王齊麟男雙拚冠

2019-02-24 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王齊麟。 歐新社 分享 facebook 我國羽球好手王齊麟，2019新球季第一站就傳出捷報，他混雙、男雙都闖西班牙名人賽最終戰，今天率先登場的混雙決賽和搭檔程琪雅雖不敵世界排名14的南韓組合徐承宰／蔡侑玎，壓軸登場的男雙決賽仍有機會挑戰冠軍。

王齊麟混雙和男雙今年都換搭擋重新出發，他去年和土銀學長陳宏麟打下世錦賽銅牌，但陳宏麟去年底打完巡迴賽總決賽後退役，他改和李洋搭檔，混雙夥伴也從李佳馨改搭程琪雅。

混雙決賽是今天5個項目最早登場的賽事，台灣組合首局沒嘗過領先滋味，儘管中段一度追到15：16，仍以18：21錯失首局；第2局南韓組合也是一路壓著王程配，最終就以21：15登頂。

混雙雖失利，不過王齊麟和李洋搭檔的第一場國際賽，在還沒排名下連戰皆捷，尤其昨天4強賽更以21：16、26：24拍下倫敦男雙銀牌、丹麥老將組合鮑伊／摩根森，拿到決賽門票。

王李配目標是明年東京奧運，搭檔雖開出紅盤，李洋認為還有很長的路要走，「我覺得國際賽，大家的實力都差不多，只是剛好這幾天我們表現比較好一點這樣，只是這算是對我們的一個肯定。」

男雙決賽是今天壓軸戰，預計台灣時間晚上9點登場，王李配對手是排世界76的南韓組合徐承宰／金元昊。