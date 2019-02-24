HBL／普門忍痛妹 陳郁婷肩傷照拚

2019-02-24 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



普門陳郁婷（右）右肩韌帶撕裂，上場前要用繃帶固定。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

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HBL女甲衛冕軍普門中學上月赴日移地訓練，高三先發前鋒陳郁婷卻在對抗賽中傷到右肩，每場比賽都要用層層彈繃固定再上場，雖說「手一抬就痛」，她卻沒想過放棄，她樂觀說自己「忍痛度」很高，「最後一年了，不想就這樣，上場就告訴自己不要怕，頂多再斷一次。」

陳郁婷家住屏東，爸爸和來自越南的媽媽在老家賣越南河粉，她也會幫忙生意，連帶讓普門隊友嚐到口福；她還有哥哥和妹妹，不過家裡3個小孩只有她因籃球，國中就到高雄名校七賢國中就讀。

國二她曾因左腳掌骨裂，休息2個月才回到球場，這次8強賽前肩膀受創，她坦言當下一度覺得「死定了」，但仍努力復健，不想錯過最後一年踏上戰場的機會。

「以前有小拉傷過，這次韌帶撕裂傷，休了快一個月，比賽剩10天才練球。」陳郁婷透露，雖讓肩膀休養近一個月，她仍維持體能訓練，為避免二度傷害；除了固定傷處，練體能時她還會一直抓著衣服，減少肩膀晃動，加上8強賽前接受PRP注射，今天碰南山高中仍攻下平個人最佳的15分，助隊82：72破了對手本季不敗之身，8強賽第5勝到手，也達成晉級4強的階段目標。

「其實前幾場比賽狀況比較好，對滬江（高中）時又弄到，好像有聽到『啪』的一聲。」陳郁婷坦言，抬手就不適，出手多少會被影響，「但就什麼都別想，教練說什麼就做什麼！」她的父母周末也特別北上為普門加油，見證衛冕軍再闖小巨蛋。

普門教頭廖哲億肯定說，陳郁婷8強賽表現十分稱職，全隊今天也打得團結，「我有和她們說，把這場當4強前哨戰，當成打完才有冠軍戰，小朋友都繃很緊，很爭氣。」如今順利拿到4強門票，全隊會繼續調整，朝最後3連霸目標前進。