杜拜女網／連剋4位世界前十封后 班希琪透露贏球秘方

2019-02-24 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



班希琪。 新華社 分享 facebook 過去有「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)接班人之稱，世界排名45的班希琪（Belinda Bencic），在杜拜網賽女單決賽鏖戰3盤6：3、l：6、6：2拍退大會第2種子，世界第4捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova），繼2015年加拿大公開賽奪冠後，睽違4年再度抱回金盃。

班希琪2017年海碩盃曾來台參賽，當時帶走海碩盃后冠，一度落到百名外的世界排名也在近兩年逐漸回升。班希琪成名甚早，18歲之齡就在加拿大公開賽奪冠，世界排名更一度飆升至第7，但手腕動刀後傷痛纏身，近兩年終於找回身手。

「非常不可思議，我幾乎不敢置信。」班希琪透露，才打了前兩輪就知道這次選手都來頭不小，「好幾次我都快要輸掉，不敢相信我能夠撐到最後。」

班希琪杜拜女網賽籤表硬，16強擊敗世界第9莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），8強力克前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），4強再擊敗尋求杜拜賽3連后、世界第6烏克蘭史維托莉娜（Elina Svitolina），但她關關難過

關關過。

「她們都是一等一的好手，很高興我能維持一貫表現，讓我贏下勝利。」班希琪表示，她的好表現有一部分來自於體能加強，「我們在體能下了很多功夫，或許這就是贏球的秘密。」