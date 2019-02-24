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杜拜女網／謝淑薇收生涯21冠 搭檔讚她很給力

2019-02-24 09:39聯合報 記者林宋以情╱即時報導

謝淑薇(右)與搭檔史崔可娃。 新華社
謝淑薇(右)與搭檔史崔可娃。 新華社
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台灣網球「一姐」謝淑薇去年和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）攜手捧回WTA超強賽（Premier Mandatory）印地安泉雙打冠軍，「台捷搭檔」昨日再添一座超5賽金盃，兩盤6：4拍下本季首冠，謝淑薇賽後形容冠軍金盃是「阿拉丁神燈」，她表示與史崔可娃合作無間，還打趣對史崔可娃說：「不要走。」

杜拜女網總獎金282.8萬美元（約台幣8793萬元），謝淑薇單打4強止步，但雙打一路連掃3種子，包括決賽面對第7種子俄羅斯瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／捷克荷拉戴卡（Lucie Hradecka），開賽率先破發，前8局打完雙方戰成平手，但台捷組合第10局再度突破對手防線，6：4搶下首盤。

次盤台捷組合從4：1領先被追到4：4，不過謝淑薇／史崔可娃複製劇本，第10局再度破發，順利以兩個6：4封后。

謝淑薇表示，「很高興能與她聯手，我們享受比賽，儘管上周在多哈不盡人意，但我保持正面態度。我們也試著比上周更進步，互相幫忙，全場跑動非常過癮。」

史崔可娃也直呼謝淑薇幫了她很多，尤其在次盤第6局，「當時我發球，她在網前幫了我3次，這也讓我們重新找回信心。我們兩個在場上發揮化學效應，都知道該做什麼事。」

謝淑薇將與史崔可娃均分女雙冠軍的14.8萬美元（約460萬台幣）獎金，另謝淑薇女單4強再獲13萬美元（約404.1萬台幣），本站可進帳約634.1萬台幣，可以說是大豐收。

謝淑薇羅斯
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