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足球／中油創立足球隊 目標循FC俱樂部模式

2019-02-23 16:18聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中油公司邁出新步伐，計畫今年成立首支職業球隊，最快明年投入國內男子企業甲級足球聯賽，成為繼台電男足後，第2支國營企業足球隊。現任立委同時也是高雄市足球委員會主委劉世芳，期許中油足球隊能與台電形成良性競爭，並將循FC（足球俱樂部）模式，為球員旅外更添機會。

國營事業球隊以台電為首，目前擁有男足、女籃、女排、男排、棒球羽球等多支球隊，台啤贊助SBL男籃、棒球隊也行之有年。中油公司過去自2002年起提供優秀體育選手獎助學金，培育國內菁英運動員，如今確定將再跨足男足隊，成立首支職業隊。

主委劉世芳表示，目前規劃希望中油足球隊朝FC（足球俱樂部）方向，讓國內球員未來旅外更不受限，「除了讓國內好手有機會朝國際足壇闖蕩，成為良好平台，一方面也逐步推動運動產業概念。」

中油足球隊會將訓練基地設在高雄，球員以高雄籍為主，但並不設限國內其他好手參加選訓，劉世芳表示高雄擁有世運主場館，楠梓文中也將興建人工草皮足球場，妥善運用在地設備。

劉世芳表示，目前計畫將待最後董事會通過，希望在一年內能投入聯賽，盼下半年度董事會就能通過，讓大學好手投入，「中油公司也希望球員有很強上進心跟企圖心，計畫以約聘僱方式，球員未來想轉職中油也能透過考試。」

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