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杜拜女網／謝淑薇進女雙決賽 單打落敗對手稱難纏

2019-02-23 10:00聯合報 記者林宋以情╱即時報導

雖然單打只步四強，但謝淑薇仍獲對手稱讚難纏。 美聯社
雖然單打只步四強，但謝淑薇仍獲對手稱讚難纏。 美聯社
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杜拜女網賽雙打4強賽今天凌晨上演「台灣內戰」，一日兩戰的台灣女單「一姐」謝淑薇，攜手捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）名列大會第3種子，6：2、6：1拍退詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，搶下決賽門票。

謝淑薇昨日晚間才在女單4強賽不敵世界第4捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova），短暫休息後再度提拍上陣。

這是謝淑薇與詹家姊妹繼去年3月印地安泉賽16強後再度碰頭，當時雙方鏖戰至超級搶十才決勝負，這回仍舊由謝淑薇與老戰友拍下勝利。

開賽第5局「台捷搭檔」就率先破發，盤末連下5局以6：2先下一城，打得順手的「台捷搭檔」，次盤趁勝追擊開局就破發，連破帶保連拿4局，盤末順利再度破發詹家姊妹。謝淑薇／史崔可娃全場未遭破發，花不到1小時，直落二挺進決賽，將與俄羅斯瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／捷克荷拉戴卡（Lucie Hradecka）爭冠。

謝淑薇儘管單打止步4強，但接連拍退兩位前世界球后柯波兒Angelique Kerber）、普莉絲可娃（Karolina Pliskova）已證明實力，普莉絲可娃就坦言，「跟她對戰非常艱難，我不喜歡跟她打，我也不知道網壇有沒有人喜歡跟她交手。」

昨日對手兩度溫網冠軍，克薇歐娃也表示謝淑薇並不好對付，「跟謝淑薇拚戰，妳必須要蹲得很低，她沒有給我太多的高球，我必須屈膝蹲得非常低，跟她多拍來回纏鬥才能拿下分數。」

謝淑薇Angelique Kerber柯波兒
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