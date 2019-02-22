杜拜女網／謝淑薇先盛後衰 不敵克薇歐娃無緣決賽

2019-02-22 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇。美聯社 分享 facebook 接連拍落2名前世界球后，闖進杜拜女網賽單打4強賽後，台灣網球「一姊」謝淑薇今天再碰另名世界排名前10的好手，不過謝淑薇先盛後衰，拚戰2小時10分鐘，仍以6：3、2：6、4：6不敵世界排名第4的捷克女將克薇歐娃（Petra Kvitova），無緣晉級。

過去謝淑薇在杜拜女網單打最佳僅止步16強，今年她靠著詭譎、變化多端的「淑薇Style」接連拍落德國柯波兒（Angelique Kerber）、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）2位前世界球后，挺進4強。

今天再遇另名世界排名前10的好手，克薇歐娃在2011年的世界排名曾來到最佳的第2名，不過她在2016年於家中被歹徒襲擊，造成持拍的左手五根手指肌腱受傷、還有兩根手指神經受損，但她挺過難關，再度重返賽場，今年初的澳網還一路打進冠軍賽，最終不敵日本女將大坂直美收下亞軍。

過去謝淑薇與克薇歐娃3度交手，都由克薇歐娃拿下勝利，最近一次就是在今年一月的雪梨網賽。雖然生涯對戰位居劣勢，但謝淑薇在第7局率先破了對手發球局，取得4：3領先，並在第9局對手發球局強勢連拿4分，再度破了對手發球局，以6：3先下一城。

次盤克薇歐娃在第2局連保帶破連下5局，取得5：1領先，最後以6：2扳回一城。決勝盤前3局雙方互破發球局，謝淑薇在被多破1個發球局的情況下讓出比賽勝利，止步4強。