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足球／註冊未成年球員 切爾西遭罰2次轉會禁簽新人

2019-02-23 01:14中央社 倫敦22日綜合外電報導

國際足球總會今天宣布，英超足球隊切爾西因違規註冊未滿18歲的球員，被罰未來2次轉會期禁止和新球員簽約。切爾西立刻表示，將提出上訴。

法新社報導，這項處罰意味，切爾西（Chelsea FC）要到明年1月底才能再簽進新球員。

這有可能重傷切爾西，例如他們的明星球員哈札德（Eden Hazard）若離開球隊，他們將無法簽進替代人選。

國際足球總會（FIFA）發表聲明說：「紀律委員會處罰切爾西，未來連續2次完整的球員註冊期內，在國內外皆禁止註冊新球員。」

此外，切爾西被處以60萬瑞郎（約新台幣1842萬元）罰金，並限時90天讓相關未成年球員的情況符合規定。

FIFA的禁令並不包括阻止切爾西釋出球員，也不適用於切爾西的女子球隊和室內球隊。切爾西有3天時間可提上訴。

切爾西則在官方網站發布聲明表示：「我們斷然駁斥FIFA紀律委員會的調查結果，因此將對這項決定提出上訴。…FIFA不接受我們針對29名球員提出的說明，我們感到極度失望。」

今天的禁令，源於FIFA對切爾西簽進未成年外國球員的行徑展開調查，其中包括曾任切爾西前鋒的布吉納法索籍球員特拉奧雷（Bertrand Traore），他目前效力於法甲（Ligue 1）奧林匹克里昂隊（OlympiqueLyonnais）。

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