杜拜女網賽／詹家姐妹挺進四強 將與謝淑薇爭決賽資格

2019-02-22 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國網球姐妹檔詹詠然／詹皓晴今天凌晨在杜拜女網賽女雙8強賽遭遇克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／羅馬尼亞歐拉露（Raluca Olaru），以6：4、7：5直落二取勝，明天凌晨的4強賽將碰上我國另一名好手謝淑薇與她的捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova），進行冠軍賽門票之爭。

今年詹詠然／詹皓晴在荷巴特女網賽與上周的多哈女網賽接連奪冠後，本周轉戰總獎金282.8萬美元的杜拜女網賽狀況仍舊維持高檔。

今在8強賽遭遇克羅埃西雅與羅馬尼亞聯軍茱拉克／歐拉露，雙方在首盤前3局就展開互破發大戰，詹家姐妹在兩度被對手破發後一度落後2：4落後，不過在第8、10局接連打破對手發球局後連拿4局，反倒以6：4逆轉拿下首盤。

第二盤兩組人馬一路拉鋸，除了在第3、4局互破發外，前11局都未能再攻城掠地，直到關鍵第12局詹家姐妹趁勢逼出兩個賽末點，並以7：5拿下4強門票。

詹皓晴將在杜拜女網賽挑戰雙打2連霸，去年她在此賽事中與大陸搭檔楊釗煊一路挺進決賽，並在冠軍賽中擊敗另一組海峽組合謝淑薇／彭帥，而今年詹皓晴改與姐姐詹詠然搭檔，謝淑薇的對手也換成了捷克女將史崔可娃。

至於兩組人馬的前一次對決，則是在去年印地安泉網賽女雙16強，當時謝淑薇／史崔可娃以6：4、5：7、10：6險勝詹詠然／詹皓晴。