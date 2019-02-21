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杜拜女網／謝淑薇單日收2勝 單、雙打都晉級4強

2019-02-21 23:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

單打在決勝盤上演逆轉秀拍落捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）挺進4強後，台灣網球「一姊」謝淑薇稍作休息再度提拍上陣，與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽雙打出賽，最終僅用了69分鐘，就以6：2、6：4拍落德國葛羅內薇德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），謝淑薇一日收穫2勝，單、雙打都挺進4強。

去年在杜拜雙打打下亞軍的謝淑薇，今年單打部分有突破性演出，接連打下2名前世界球后，挺進4強，一舉改寫本站最佳成績，雙打部分與捷克搭擋穩紮穩打，今天的8強賽首盤一開始雙方互破發球局，「台捷組合」在關鍵第5局再度發動攻勢，二度突破對手發球局，一口氣連下4局先馳得點。

次盤「台捷組合」」在第5局率先突破對手發球局，雖然對手在第8局破回發球局，不過謝淑薇與史崔可娃很快在下一局又成功破發，盤末自己的發球局也保得輕鬆，最終就以直落二闖進4強；4強賽的對手將是「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴與克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／羅馬尼亞歐拉露（Raluca Olaru）的勝方。

謝淑薇。（歐新社）
謝淑薇。（歐新社）
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