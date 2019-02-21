杜拜女網／謝淑薇單日收2勝 單、雙打都晉級4強

2019-02-21 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



單打在決勝盤上演逆轉秀拍落捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）挺進4強後，台灣網球「一姊」謝淑薇稍作休息再度提拍上陣，與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽雙打出賽，最終僅用了69分鐘，就以6：2、6：4拍落德國葛羅內薇德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），謝淑薇一日收穫2勝，單、雙打都挺進4強。

去年在杜拜雙打打下亞軍的謝淑薇，今年單打部分有突破性演出，接連打下2名前世界球后，挺進4強，一舉改寫本站最佳成績，雙打部分與捷克搭擋穩紮穩打，今天的8強賽首盤一開始雙方互破發球局，「台捷組合」在關鍵第5局再度發動攻勢，二度突破對手發球局，一口氣連下4局先馳得點。