杜拜女網／決勝盤大逆轉 謝淑薇再拍落前球后晉4強

2019-02-21 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇。 美聯社 分享 facebook 前一役拍落德國前球后柯波兒（Angelique Kerber），台灣網球「一姊」謝淑薇今天在杜拜女網賽單打8強賽再闖過另一名前球后，克服決勝盤1：5的落後，謝淑薇上演「絕地大反攻」，最終奮戰2小時，以6：4、1：6、7：5拍落世界排名第5的捷克好手普莉絲可娃（Karolina Pliskova）挺進4強。

昨天的單打16強賽，謝淑薇成功上演逆轉秀，決勝盤更賞給對手一個「貝果」，以5：7、6：4、6：0挺進8強，今天她遇上另名前球后，普莉絲可娃目前單打世界排名第5，本次賽會位列第4種子，過去雙姝曾有過1次交手，2018年的邁阿密網賽，當時雙方大戰三盤，最後才由普利絲可娃驚險拿下勝利。

首盤前8局雙方上演保發大戰，謝淑薇的發球局雖面臨4次破發危機，但她都一一化解，關鍵第9局，謝淑薇連下4分率先突破對手發球局，取得5：4領先，盤末自己的發球局謝淑薇表現強勢，再度連拿4分，先下一城。

落後一盤的普莉絲可娃在次盤重整旗鼓，在第4局率先破發，1：1後連下5局，成功扳回一城。普莉絲可娃挾著這股氣勢，決勝盤一開始又破了謝淑薇的發球局，又連下4局，很快取得5：1領先，不過謝淑薇不輕言放棄，連下6局，後來居上搶下4強門票。

逆轉拍落普莉絲可娃後，本站單、雙打兼顧的謝淑薇，稍晚還將與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）在雙打出賽，與「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴同為籤表下半部的兩組台灣組合，若都能順利在8強賽過關，4強賽將狹路相逢上演「台灣內戰」。