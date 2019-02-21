藤球／亞藤總會長訪士林國中 與青少年選手相見歡

2019-02-21 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



亞洲藤總會長凱德（右三）與士林國中藤球隊相見歡。圖／中華藤球協會提供 分享 facebook 2019亞洲青少年（U19）藤球錦標賽8月將在台北體育館點燃戰火，為討論賽事相關事宜，亞洲藤球總會（ASTAF）新加坡籍會長凱德（Abdul Halim Bin Kader）特別來台進行4天訪問行程，今天上午前往北部基層訓練站士林國中參觀，與我國青少年選手們相見歡。

凱德訪台4天馬不停蹄地拜會教育部體育署、中華奧會、中華體育總會等相關官員，且勘查「2019亞青少賽」比賽場館、選手村及「2019亞洲年會」場地所在，強烈感受到中華民國政府推動藤球的用心，也讚許中華藤球協會的努力，很期待今年8月比賽早日到來，不僅可讓台灣民眾欣賞到國際藤球賽，也讓亞洲其他國家隊伍見證台灣的藤球發展與用心。

在今天參觀北部基層訓練站後，凱德說：「喜見台灣藤球蓬勃發展，回去後會在亞藤總網站宣傳我國基層發展模式，也會促成台灣與亞洲各國的更多交流。」

經過這幾天的會談，在中華藤協理事長蔡鴻鵬的爭取下，不僅順利與凱德簽訂2019年亞青少賽合約（至少10國以上參賽），同時也預計將在今年5月於台灣召開「東亞藤球總會籌備會及會員大會」（會員國包括有日本、南韓、北韓、大陸、香港、澳門、蒙古、台灣等8個國家、地區），凱德當面允諾將為我國全力拉票，希望由蔡鴻鵬出任首屆東亞藤總會長。

凱德也強調，有過今年舉辦亞洲U19青少年賽的經驗後，個人期許台灣未來舉辦國際賽的強度能夠逐年提升，包括亞洲U23青年錦標賽、亞洲錦標賽，甚至世界青少年錦標賽及世界盃藤球賽等都可以來台舉辦。而蔡鴻鵬則說：「2020世青賽本就已在計畫之中，至於亞錦賽、世界盃更是在規畫藍圖內，希望更多國際藤球賽事在台灣登場，帶動台灣藤球風氣。」