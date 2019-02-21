港都盃／新春首戰注強心針 向俊賢：還不用退休

2019-02-21 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



男子跳高全國紀錄保持人向俊賢在港都盃以2公尺20抱回金牌。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

我國男子跳高全國紀錄保持人向俊賢，揮別去年亞運在起跳高度2公尺15三跳不過的陰影，今天在港都盃全國田徑錦標賽中以2公尺20成績拿下金牌，在開季的首場就有與去年最佳接近的成績，讓向俊賢直言「看來還不用退休了」。

向俊賢今天在公開男子組跳高決賽的起跳高度為2公尺08並且一跳通過，讓他與跳過相同高度的台體大學弟黃平諺與耿傳翔提前確定包辦前3名，而最終耿傳翔在挑戰2公尺11三跳不過，黃平諺則是以2公尺17作收，而向俊賢則是在挑戰2公尺20於第3次試跳成功後，挑戰2公尺25則以失敗收場，但仍抱回金牌。

對於開春的首場比賽就有與個人去年最佳接近的2公尺20成績，向俊賢直言表現在預期之內，「這算是一次好的開始，因為去年狀態始終不太穩定，只能維持在2公尺20間，所以希望今年的第一場比賽就能至少維持這樣的成績，這也是我睽違一段時間後再度向2公尺20以上高度挑戰。」

向俊賢直言，去年亞運的經驗對他來說是個警惕，不過這次港都盃以2公尺20摘金算是為他注入強心針，「這說明我看來還不用退休，但好成績也是因為被昨天的高中組激到，我很期待哪一天他們能夠上來，在我退休前一起良性競爭。」

向俊賢下個月還將參加新北市青年盃，並在4月出征多哈亞錦賽，他直言希望在該場比賽就能達到世錦賽參賽標準2公尺30，「如果能跳過2公尺30也代表我突破個人最佳，希望接下來能帶著這個好成績去世錦賽，為明年奧運積分努力。」