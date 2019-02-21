網球／相隔2年再打紅土賽 費德勒從馬德里出發

2019-02-21 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



德勒宣布他的紅土賽事將從西班牙馬德里展開。 歐新社 分享 facebook

今年初的澳網結束後，37歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）表示今年將不會再跳過紅土賽事，日前費德勒宣布他的紅土賽事將從西班牙馬德里展開，這也是費德勒時隔2年後再度參加紅土賽事，也是他暌違4年再返馬德里。

費德勒在澳網男單16強敗給20歲希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ），賽後他透露今年將會出戰紅土賽事，代表他自2015年後再度參加法網，當時他曾表示，自己過去幾年曾因身體因素錯過紅土賽季，不過今年自己還沒有什麼不參加法網的理由；上一次費德勒在紅土賽場出賽，已是2016年5月的羅馬名人賽。

而隨著年紀愈來愈大，外界也十分好奇費德勒將來退休後的生活，不過現在的他對未來還沒有太多明確目標，將來也很難會成為一名網球教練，因為對他而言最重要的就是家人和朋友。

「因為如果你真的想給球員帶來影響，那麼你必須每年陪著他征戰20周的巡迴賽，而這項工作我不能帶著我的4個孩子一起完成，因此我無法做到。」費德勒說，「不過我可以想像自己是一名顧問，在賽季中和球員一起訓練或是給他一些建議。」

費德勒還談到自己的職業生涯壽命較長的原因，他說：「我在重要比賽後都會有選擇性地進行休息。在澳網結束後，我就和我的親友一起度過10幾天的假期，我需要這些假期，在假期中可以替自己充電，減少賽程對我是有幫助的，但如果我現在還年輕，這些假期就不會顯得那麼重要。」