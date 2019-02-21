港都盃／400跨欄雙雄超人氣 學弟妹賽後搶合照

2019-02-21 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



400公尺跨欄雙雄陳傑與余嘉軒包辦港都盃公開男金銀牌。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

港都盃全國田徑錦標賽今天進行最後一天賽事，我國男子400公尺跨欄雙雄陳傑與余嘉軒在公開男子組決賽分別跑出50秒與50秒26的成績， 包辦金、銀牌，賽後兩人在學弟妹的簇擁下辦起「簽名會」，展現超人氣。

陳傑在前年全大運以生涯累計21金的紀錄畢業後，去年就鮮少在國內賽事露面，僅參加5月的國邀賽，而該場比賽也是他與台體大學弟余嘉軒最近一次的同場較勁。

兩人今天在港都盃預賽都是以分組第一名成績晉級，決賽更是早早領先群雄，在最後兩欄前兩人還一度並行，最終由陳傑以0.26秒的差距抱回金牌。

陳傑在賽後表示，這次港都盃自己仍在適應新的比賽方式，加上「狀況太好」影響到欄架間的步數，讓他自認表現還可以更好，接下來他會參與3月份的新北市青年盃，並且在4月出征多哈亞錦賽，下半年則將目標放在世錦賽達標上，「除了達標，更重要的還是希望能突破個人最佳。」

至於余嘉軒則是在今天第二次達到今年世大運參賽標準，他說：「去年我一直要求快，反而跑不出成績，所以這一次我就當作練習來跑，還算順暢，至於要贏學長，只能等他狀況不好、而我狀況好的時候。」

而雙雄在400公尺跨欄再度合體，也在港都盃引發騷動，兩人在等待頒獎過程就有不少學弟妹上前要求簽名與合照，簽名的物品包括號碼布、鞋子甚至還有行動電源，儼然成為小型的簽名會。

陳傑在賽後引發學弟妹爭相合照。記者劉肇育／攝影 分享 facebook