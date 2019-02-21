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港都盃／丟給天上的阿祖看 趙翊亘遠超大會紀錄

2019-02-21 12:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

仁武高中國中部的趙翊亘在港都盃擲出破大會紀錄的15公尺16。記者劉肇育／攝影
仁武高中國中部的趙翊亘在港都盃擲出破大會紀錄的15公尺16。記者劉肇育／攝影
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仁武高中國中部女子鉛球好手趙翊亘，今天在港都盃全國田徑錦標賽擲出15公尺16的個人最佳成績，並將原大會紀錄14公尺54推進了超過60公分，且日前已經接受徵召將參加香港亞青少賽，總算靠自身實力達標，她在賽後激動地表示，這一擲希望能讓在天上的「阿祖」（曾祖母）看到。

因為身材條件極佳，從國小就獲得籃球、手球與拔河隊等極力招攬的趙翊亘，去年在全國中等學校田徑錦標賽中就擲出14公尺90的佳績，將原大會紀錄向前推進了近1公尺，雖然未能達到3月中香港亞青少賽參賽標準15公尺，但仍獲得中華民國田徑協會徵召。

不過趙翊亘也相當爭氣，先是在上周的台北市春季盃中擲出14公尺98的佳績，今天再將個人最佳成績推進到15公尺16，不但順利拿下金牌，還超越了亞青少的達標成績。

仁武高中國中部的趙翊亘在港都盃擲出破大會紀錄的15公尺16。記者劉肇育／攝影
仁武高中國中部的趙翊亘在港都盃擲出破大會紀錄的15公尺16。記者劉肇育／攝影
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趙翊亘在賽後表示，其實春季盃前右膝蓋就發生韌帶發炎的狀況，讓她連兩場比賽都不是以最佳狀態出賽，但對於仍不斷改寫個人最佳成績，甚至如願擲出15公尺以上成績，3月將參加亞青少賽的她也直言，「感覺踏實多了。」

來自單親家庭的趙翊亘，從小就由曾祖母照顧生活起居，不過曾祖母在她國二時辭世，在今天擲出佳績後她說：「我想丟給在天上的阿祖看，雖然在田徑路上她因為擔心我受傷並不是很支持，不過她在離開前一直鼓勵我要好好拚，希望今天這一擲她能看到。」

相較於其他擲部選手，身材並不算特別壯碩的趙翊亘，靠著極佳的速、耐力與爆發力屢創佳績，被教練薛聖融點名有在未來打破全國女子鉛球紀錄的潛力，趙翊亘說：「接下來進入高中我希望能盡快擲出16公尺以上的表現，也會在重量訓練方面繼續加強，為自己設下更大的目標。」

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