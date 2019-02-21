親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家自揭投資心法

女王議長裴洛西：兩黨刀口遊走的「美國喬王」

運動筆記賽事心得／金門馬拉松 第一次在路協賽事中上凸 賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！
健行筆記爬內湖金面山＋IG著名打卡剪刀石 台灣地形真是讚！「原來可以這樣玩」北海岸之網美到不了的秘境
NBA24秒快問快答- Paul George精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)

杜拜女網／扳倒溫網冠軍 謝淑薇：我很拚阿

2019-02-21 10:01中央社 杜拜20日綜合外電報導

謝淑薇賽後說：「我是怎麼贏的？我很拚啊。」 新華社
謝淑薇賽後說：「我是怎麼贏的？我很拚啊。」 新華社
分享

台灣網球一姐謝淑薇今天在丟掉首盤的頹勢下，硬將戰線拉到決勝第3盤，以5比7、6比4、6比0後來居上，爆冷淘汰3度交手的溫布頓錦標賽冠軍柯波兒（Angelique Kerber），晉級杜拜免稅網球錦標賽8強。

第2盤，柯波兒在2比4的落後局數下急起直追，將比分扳成4比4平手，當時謝淑薇看似再丟兩局就敗下陣來，但世界排名31的謝淑薇奮力應戰，拿下最後10分的8分，將戰線拉長到決勝第3盤。

末盤，33歲的謝淑薇化解3個破發點，讓德國好手柯波兒抱蛋而歸，最終晉級8強。

這是謝淑薇3度與柯貝交手以來首度獲勝，下一戰將對陣捷克選手普莉絲可娃（Karolina Pliskova），爭奪本季第2張4強門票，也是自奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）2019年開打那週以來的第一場4強賽。

這是謝淑薇在去年溫網擊敗羅馬尼亞好手哈蕾普（Simona Halep）以來，首度擊敗排名前10的女網好手。謝淑薇賽後說：「我是怎麼贏的？我很拚啊。」

她說：「前兩盤，我們都奮力應戰，所以比數咬得很緊。最後一盤，我再多拚一下，第3盤我覺得我打得比較放鬆，很漂亮贏得比賽。」

根據WTA官網，謝淑薇說：「在球場上，必須保持很正面的思考，必須很努力應戰。打了幾局後，我在想『這球我好像打得很不錯』，但我想打得安全一點。然後，她（柯波兒）就發動攻勢，對著妳扣殺，真的很刁鑽。」

她說：「我只是必須好好打我的比賽，在球場上保持心情愉快、正面思考。」

世界排名第4的普莉絲可娃則是以7比5、1比6、6比3，拍落闖入會內賽的美國選手布雷迪（JenniferBrady），是6年來首度晉級杜拜女網賽8強。

晉級8強的還有第3種子哈勒普，她是以6比3、7比5直落二，拍落烏克蘭選手朱蓮科（Lesia Tsurenko）。

在前兩屆封后的烏克蘭好手絲薇托莉娜（ElinaSvitolina），以6比1、6比2直落二擊敗擁有兩座大滿貫冠軍的西班牙選手蒙奎露薩（Garbine Muguruza），在杜拜拿下連續11場勝利。

謝淑薇柯貝Garbine Muguruza
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

港都盃／超越黃士峰 鄭兆村開春就刷新紀錄

2019-02-21 00:19

杜拜女網／賞前球后鴨蛋 謝淑薇再擊敗世界前10

2019-02-21 00:19

杜拜女網賽／退斯澳聯軍 詹家姊妹逆轉晉8強

2019-02-20 22:31

杜拜女網／逆轉前世界球后 謝淑薇挺進8強

2019-02-20 20:35

港都盃／新春首戰 鄭兆村小試身手改寫黃士峰紀錄

2019-02-20 20:27

影／星戰光劍對決 法國認可為正式劍擊運動

2019-02-20 16:41

港都盃／高男跳高競爭激烈 蔡維智摘金放眼2公尺20

2019-02-20 16:18

網球／女友驟逝 謝政鵬哀慟：妳怎能說走就走

2019-02-20 12:35

杜拜女網／炒教練後就輸 大坂直美：觀眾不懷好意

2019-02-20 12:02

拳擊／陳念琴索菲亞拳賽摘銀 歐洲3站獲2金1銀

2019-02-20 09:27

港都盃／再破紀錄奪金 「勁量小子」受期待

2019-02-19 23:58

杜拜女網／單雙打皆報捷 謝淑薇一日兩勝

2019-02-19 23:55

藤球／亞洲總會會長訪台 盼我舉辦更多頂級賽事

2019-02-19 21:11

杜拜女網／破發大戰退日本組合 謝淑薇進女雙8強

2019-02-19 20:25

杜拜女網／68分鐘速闖關 謝淑薇站上16強

2019-02-19 17:52

港都盃／擺脫腰傷連摘金 余晨逸圓夢僅差最後一步

2019-02-19 16:24

港都盃／勁量小子魏浩倫連破紀錄 王偉旭、葉守博很期待

2019-02-19 15:38

網球／大坂直美獲世界體育大獎 日本選手第一人

2019-02-19 14:45

網球／產後復出17個月 小威首返世界前10

2019-02-19 13:29

網球／約克維奇4獲勞倫斯獎 伍茲奪東山再起

2019-02-19 11:34

企排／引進洋將還不夠 極速超跑盼建主場制

2019-02-18 00:20

多哈女網／詹家姊妹 雨中笑納第2冠

2019-02-18 00:15

LPGA／徐薇淩澳洲公開賽收季軍 台灣大送6位數激勵獎金

2019-02-17 19:29

企排／朝職業化邁進 極速超跑盼有主場制

2019-02-17 18:40

杜拜女網／拍退世界12 謝淑薇單打晉級

2019-02-17 17:42

田徑／楊俊瀚美室內賽包攬雙金 200公尺成績憾不被承認

2019-02-17 16:24

企排／加國重砲過年好樂 約瑟芙嗑美食、領紅包

2019-02-17 16:09

LPGA／澳洲公開賽柯達封后 徐薇淩第三名作收

2019-02-17 15:34

定向越野／全國排名賽今舉行 350名好手共襄盛舉

2019-02-17 15:34

企排／極速超跑主題日 彰師跆拳道秀技、上億超跑助陣

2019-02-17 15:34

多哈女網／非種子崛起 梅騰絲退前球后登頂

2019-02-17 12:31

企排／conti主場賞台電男排首敗

2019-02-16 23:52

企排／台電女排跨季34連勝

2019-02-16 23:48

多哈女網／詹詠然詹皓晴女雙封后 奪本季第2冠

2019-02-16 22:56

企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗

2019-02-16 21:03

企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖

2019-02-16 19:49

PGA╱捷恩斯公開賽連打30洞 伍茲：難熬的一天

2019-02-16 18:04

LPGA／澳洲公開賽 徐薇淩三輪打完暫居第三

2019-02-16 17:29

企排／年後首戰打滿5局 台電女排保不敗金身

2019-02-16 17:24
看更多

熱門文章

日職／王柏融火熱 栗山：敵隊會用季賽實力對付

2019-02-20 19:18

NBA／如何擊敗勇士？ 格林：要天時地利人和

2019-02-20 13:47

NBA／長江後浪推前浪 詹姆斯霸主地位不保

2019-02-20 15:16

NBA／明年再戰灌籃大賽？ 拉文：還有壓箱寶沒用

2019-02-20 15:50

NBA／數據創近年新高 麥基：改吃素的成效

2019-02-20 14:39

NBA／回憶詹皇離開 萊里：像看到熱火王朝飛出窗外

2019-02-20 16:20

NBA／塞爾蒂克將拿下總冠軍 泰托姆發豪語

2019-02-20 10:46

NBA／高人一等的煩惱 諾維茨基發推求解答

2019-02-20 16:00

MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價

2019-02-20 10:59

HBL／許浩翔飆新高 松山破百收3連勝

2019-02-20 17:52

日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打

2019-02-20 14:25

NBA／堅持信念 里拉德：不願為總冠軍出賣自己

2019-02-20 16:18

中職／蘇智傑、郭阜林開轟 統一雙獅會遭逆轉

2019-02-20 15:08

日職／王柏融熱身賽好手感 郭俊麟：真的很會打

2019-02-20 16:29

NBA／為季後賽做準備 哈登：今年特別加強重訓

2019-02-20 16:43

MLB／曾仁和扛首場熱身賽先發 麥登道恭喜

2019-02-21 05:55

日職／期待王柏融表現 西武教頭：三拍子好手

2019-02-20 10:44

日職／王柏融有何表現 洋聯全壘打王也期待

2019-02-20 13:00

中職／蘇智傑散發光芒 西武先發：有點恐怖

2019-02-20 14:05

NCAA／門票逼近3千美元 威廉森炒熱杜克北卡大戰

2019-02-20 17:33

NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨

2019-02-20 09:59

NBA／稱諾維茨基為兒時偶像 喬治：打電動必選

2019-02-20 16:40

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

MLB／馬恰多超級合約為基準 等看哈波破紀錄

2019-02-20 11:33

中職／蘇智傑帶頭轟 西武教頭：台打者很有力量

2019-02-20 18:27

NBA／涉毒遭起訴 戴維斯繳罰金免牢獄

2019-02-20 16:10

MLB／馬恰多合約總值輸史丹頓 但平均年薪贏了

2019-02-20 16:11

網球／女友驟逝 謝政鵬哀慟：妳怎能說走就走

2019-02-20 12:35

中職／江辰晏再壓制日職打者 雙獅教頭都稱讚

2019-02-20 18:01

HBL／高錦瑋跳出來 能仁克服10分落後逆轉東山

2019-02-20 21:35

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

NBA／週五復出對戰湖人 卡佩拉：準備好了

2019-02-20 12:55

NBA／灌籃王要轉行 葛里芬：目標是3分球大賽

2019-02-20 11:23

影／星戰光劍對決 法國認可為正式劍擊運動

2019-02-20 16:41

杜拜女網／逆轉前世界球后 謝淑薇挺進8強

2019-02-20 20:35

杜拜女網／炒教練後就輸 大坂直美：觀眾不懷好意

2019-02-20 12:02

中職／蘇智傑砲轟西武 統一獅4局結束2：0領先

2019-02-20 13:08

棒球／王柏融太會打 變成少棒球員新偶像

2019-02-21 08:00

中職／郭阜林突破十龜劍開轟 對抗郭俊麟有準備

2019-02-20 19:18

HBL／臭臉掰掰 南山抗壓性up

2019-02-20 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top