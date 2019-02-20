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杜拜女網／逆轉前世界球后 謝淑薇挺進8強

2019-02-20 20:35聯合報 記者劉肇育╱即時報導

謝淑薇。 新華社
謝淑薇。 新華社
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我國網球女將謝淑薇今天在杜拜女網賽女單16強賽遭遇前世界前后、德國名將柯波兒Angelique Kerber），雙方在前兩盤賽事中形成破發大戰並戰成5：7、6：4平手，決勝盤謝淑薇掌握住比賽情勢，在一局未失的情況下以6：0橫掃對手，逆轉搶下8強門票。

謝淑薇今年杜拜女網賽前兩輪都以直落二取勝，包括首輪碰上世界排名第12名的拉脫維亞好手塞維絲托娃（Anastasija Sevastova）也是輕鬆取勝，展現絕佳狀態。

不過今天16強賽謝淑薇的對手是手握3座大滿貫冠軍的前世界球后柯波兒，這同時也是雙方生涯第3次交手，其中最近一次是在去年澳網女單16強賽，當時雙方苦戰三盤由柯波兒取勝，拿下生涯對戰2連勝。

兩人今天再度碰頭又是一場苦戰，首盤前8局雙方各自完成兩次破發，戰成4：4平手，不果關鍵第11局謝淑薇再遭柯波兒破發，加上柯波兒第12局成功保發，以7：5率先搶下首盤。

第二盤雙方在第6、7局互破發球局後，第8局展開激烈的拉鋸戰，柯波兒在該局一度被逼出3個破發點，不過全都化險為夷驚險順利保發，但接下來兩局賽事中謝淑薇發動凌厲攻勢，在第9局保發後第10局破發得手，以6：4將比賽帶入決勝盤。

決勝盤謝淑薇延續前一盤氣勢，在6局賽事中逼出對手5個破發點，並且在該盤中讓對手一局未拿的情況下，以6：0逆轉勝出，搶下8強門票。

謝淑薇柯波兒Angelique Kerber
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