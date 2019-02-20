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港都盃／高男跳高競爭激烈 蔡維智摘金放眼2公尺20

2019-02-20 16:18聯合報 記者劉肇育╱即時報導

和美高中蔡維智在港都盃以2公尺08抱回金牌。記者劉肇育／攝影
和美高中蔡維智在港都盃以2公尺08抱回金牌。記者劉肇育／攝影
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港都盃田徑錦標賽高男跳高決賽今天展開激烈廝殺，和美高中蔡維智在大甲高中鄭詠仁、顏聖學的夾擊下，3人都跳出2公尺08佳績，最終在經比較後由蔡維智拿下金牌，而上周在春季盃包辦前3名的桃園高中傅兆玄、大同高中劉家成、桃園高中張昭翔則是以2公尺05成績作收。

中華民國田徑協會近年來潛培計畫有成，其中在跳高項目上每年暑假都會安排國內青年及青少年跳高訓練營，讓選手在能力與成績上都有明顯進步，目前在高中階段已有多名2公尺05以上成績的選手。

其中在上禮拜的春季盃中，桃園高中傅兆玄、張昭翔、大同高中劉家成都跳過2公尺08的成績包辦前3名，而今天的港都盃高男跳高決賽同樣有7名選手跳出2公尺以上成績，其中在春季盃拿下前3名的3人都在2公尺05止步，無緣爭牌。

而跳過2公尺08的則包括一跳通過的和美高中蔡維智、二次試跳通過的大甲高中鄭詠仁、顏聖學，不過3人接下來向2公尺11挑戰都失敗，經比較後由蔡維智拿下金牌。

高一時就在全中運拿下高男跳高金牌的蔡維智，去年全中錦跳出個人最佳的2公尺09，雖然今天未能再打破個人紀錄，但即將在今年畢業的他也表示，希望進入大學的第一年就向2公尺20叩關，「雖然這距離我的最佳還有一段差距，但我認為只要保持正確的心態，是很有機會向這個成績挑戰的。」

在試跳準備過程與試跳成功後，蔡維智總會怒吼或是大動作為自己打氣或慶祝，不過他透露這樣的習慣其實是在國三時教練張書華的鼓勵下才養成，「以前的我其實很內向，比賽就是默默的跳，但教練希望我放輕鬆、喊出來，沒想到成績也開始有明顯進步，這也就變成我的一個習慣。」

對於近年高中跳高競爭相較往年更加激烈，連兩年在全中運奪牌的蔡維智，將不為自己最後一次參賽設目標，而希望享受在高強度比賽中，「以前只要跳2公尺以上幾乎就能確保奪牌，但現在跳到2公尺05都還很難說，不過愈來愈多人一起競爭、鼓勵，感覺真的很棒。」

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