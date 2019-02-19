藤球／亞洲總會會長訪台 盼我舉辦更多頂級賽事

2019-02-19 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



亞洲藤球總會會長凱德（右3）在中華民國藤球協會名譽理事長黃忠仁（左2）、理事長蔡鴻鵬（左1）等陪同下，拜會教育部體育署署長高俊雄（左3）。圖／體育署提供 分享 facebook 亞洲藤球總會（Asian Sepaktakraw Federation,ASTAF）會長凱德（Abdul Halim Bin Kader）18日在中華民國藤球協會名譽理事長黃忠仁、理事長蔡鴻鵬等人陪同下，拜會教育部體育署署長高俊雄，除了針對藤球運動發展進行討論，也希望我國未來能舉辦更多頂級賽事。

新加坡籍的凱德與高俊雄昨天首次見面，雙方對於藤球運動的推展有志一同，凱德說：「藤球為2009年高雄世界運動會的比賽項目。這一次台灣主辦2019亞洲青少年藤球錦標賽，感謝政府部門與協會對推廣藤球運動的支持。期待台灣與亞洲藤球總會能有更進一步的合作關係。」

藤球在東南亞國家極為盛行，也是亞洲運動會正式競賽項目，近年我國推動新南向政策，藤球可說是與新南向國家交流的重要運動之一，中華民國藤球協會在去年舉辦「2018國際移工藤球王爭霸戰」，吸引許多東南亞移工組隊參加，我國代表隊更成功留下冠軍，證明我國藤球運動的堅強實力。

此外，中華民國藤球協會也獲亞洲藤球總會授權辦理「2019年亞洲青少年藤球錦標賽」，即將在今年8月在台登場，本次凱德訪台，除了感謝體育署的支持，也肯定中華民國藤球協會籌辦賽事的努力。亞洲藤球總會將要求各會員國遴選優秀隊伍來台參賽，並藉由賽事轉播，將高水準的藤球競賽推廣至世界各地。

凱德會後表示，亞洲藤球總會將全力支持我國籌辦2019年亞洲青少年藤球錦標賽，讓世界看到我國籌辦賽事的努力。希望台灣未來能扮演更積極的角色，參與國際藤球事務，提升台灣在國際藤球界的能見度。