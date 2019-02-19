杜拜女網／破發大戰退日本組合 謝淑薇進女雙8強

2019-02-19 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



謝淑薇。 新華社 分享 facebook 我國網球好手謝淑薇今天在杜拜女網賽一日兩戰，在女單32強賽擊敗白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），取得16強門票後，女雙16強賽也聯手捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）以6：3、6：2直落二勝出，挺進到8強賽。

謝淑薇去年在杜拜女網賽一路挺進雙打決賽，不過最終卻敗在我國另一名好手詹皓晴與大陸女將楊釗煊手中、屈居亞軍，今年謝淑薇再戰杜拜，搭檔也從大陸彭帥換成捷克史翠可娃，並名列女雙第3種子。

在雙打首輪賽程輪空後，謝淑薇／史翠可娃今天16強賽對上日本組合加藤未唯／二宮真琴，在首盤前4局賽事中謝淑薇／史翠可娃就兩度破發取得4：0的領先優勢，雖然隨後也兩度遭對手破發追到3：4，但關鍵第8局兩人再度破發得手，並以6：3拿下首盤。

第二盤雙方延續破發大戰一度形成2：2平手，不過謝淑薇／史翠可娃在第5、7局破發得手後連下3局取得5：2聽牌優勢，並在最後一個發球局於一分未失的情況下以6：2拿下8強門票。

至於我國另外一組雙打組合詹詠然／詹皓晴，在首輪以兩個6：2輕鬆取勝後，下戰將碰斯洛伐克、澳洲聯軍庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova）／湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）。