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杜拜女網／68分鐘速闖關 謝淑薇站上16強

2019-02-19 17:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

謝淑薇。 新華社
謝淑薇。 新華社
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延續首輪拍下種子氣勢，我國網球「一姐」謝淑薇今天在杜拜女網賽只花68分鐘就快速闖關，6：1、6：2輕取白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），成為首位站上16強的女將。

謝淑薇上一站在多哈女網賽闖過頭關，但第二輪意外敗給世界排名外的對手、無緣8強，但在總獎金282萬8千美元的杜拜女網賽打出佳績，首戰先拍下世界排名12、拉脫維亞好手塞維絲托娃（Anastasija Sevastova），今天碰世界排名33的薩諾維琪更打得強勢，第一盤只花半小時就以6：1拿下。

第二盤謝淑薇雖面臨3個破發點，包括5：2賽末發球局遇破發危機，但她先瓦解薩諾維琪機會，關鍵時刻再發出今天唯一的「愛司」搶下賽末點，最終就以6：2駛進第3輪。

單打只花68分鐘就晉級，謝淑薇今天還要迎接雙打首戰，她和捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）列大會第3種子，首輪輪空，今天將和日本組合加藤未唯／二宮真琴搶8強門票。

上周在多哈打下女雙金盃的詹家姊妹詹詠然詹皓晴，本周排第9種子，姊妹倆昨天已闖過第一關，今天賽程輪空，下戰將碰斯洛伐克、澳洲聯軍庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova）／湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）。

謝淑薇詹皓晴詹詠然
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