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港都盃／擺脫腰傷連摘金 余晨逸圓夢僅差最後一步

2019-02-19 16:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台體大余晨逸（右）擺脫去年受傷低潮，已連續兩場賽事摘下金牌。記者劉肇育／攝影
台體大余晨逸（右）擺脫去年受傷低潮，已連續兩場賽事摘下金牌。記者劉肇育／攝影
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雖然曾代表中華田徑代表隊參加亞錦賽與世大運男子1600公尺接力賽，讓台體大男子400公尺好手余晨逸始終未能完成參加國際賽過個人項目賽事的夢想，不過今天他在港都盃公開男子組400公尺決賽跑出47秒08的佳績奪得金牌，也首次達到今年拿坡里世大運參賽標準，在必須要達標兩次的情況下，余晨逸的圓夢之旅還差最後一步。

余晨逸在2017年田徑亞錦賽與台北世大運皆披上國手戰袍出賽，不過去年2月他在重訓時腰部受傷，幾乎有大半年的時間都在養傷，更因此錯過了全大運賽事，不過在10月份的全國田徑錦標賽中，他不僅生涯首度跑贏國家接力隊隊友楊隆翔，還找回來傷前的自信與決心。

「其實去年一整年我都處在低潮，直到最後一場比賽才真的恢復。」談到受傷起伏過程時，余晨逸說：「因為我是一名需要不斷訓練來保持狀態的人，但大半年都在養傷確實讓我很灰心，所幸在全田賽摘金讓我找回自信與決心。」

而今年的首場比賽余晨逸與楊隆翔再度於決賽相逢，兩人與來自台體大的賴冠宇都跑出48秒內的佳績，其中余晨逸不僅以47秒08奪金還首次達到世大運參賽標準，而楊隆翔則是以47秒16拿下銀牌，以0.02秒差距與個人世大運第二次達標擦身而過。

余晨逸與楊隆翔表示，今年的目標都擺在亞錦賽與世大運400公尺達標上，對於兩人在近兩場比賽競爭激烈，楊隆翔說：「今天我們三個人一起跑決賽感覺速度都有帶上來，這種互相競爭和鼓勵的感覺真的不錯。」

而余晨逸也直言，希望今年兩場國際賽能一圓參加個人賽事的夢想，「以前參賽都是接力隊，還沒有在國際舞台個人項目上與各國好手一同競爭的經驗，今年有一個好的開始，讓我更希望好好拼一次。」

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