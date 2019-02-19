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港都盃／勁量小子魏浩倫連破紀錄 王偉旭、葉守博很期待

2019-02-19 15:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

新化國中魏浩倫（中）屢屢打破大會紀錄，讓國手王偉旭、葉守博等人直言期待他的表現。...
新化國中魏浩倫（中）屢屢打破大會紀錄，讓國手王偉旭、葉守博等人直言期待他的表現。記者劉肇育／攝影
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台南新化國中魏浩倫在上周台北市春季全國田徑錦標賽接連打破國男100公尺大會紀錄後，本周充飽電力後又持續在港都盃改寫大會紀錄，他在今天的國男100公尺決賽再度跑出10秒77的佳績奪得金牌，成為短跑賽場上最受關注的新星，而亞運國手王偉旭也表示，新世代的崛起讓他感覺是期待大於壓力。

去年秋季盃才首度在100公尺跑進11秒內，但魏浩倫在今年度的前兩場全國性賽事中卻是接連打破大會紀錄，包括在春季盃國男100公尺決賽跑出10秒82佳績奪金，還囊括了國男200公尺與國男400公尺接力總計3金。

相隔幾天，魏浩倫轉戰港都盃並在昨天的國男100公尺預賽先跑出10秒78改寫大會紀錄10秒80，今天的決賽他又跑出10秒77的成績摘金，完成賽前承諾的每一趟都要改寫大會紀錄的目標。

對於從春季盃開始一路維持高檔，接下來還將參加400公尺接力與200公尺賽事的魏浩倫坦言，身體確實已經有點疲憊，不過對於每一趟都能持續進步，仍讓他感到活力滿滿，談到今年個人目標時他說：「去年全中運100公尺我因為決賽太緊張只跑出第7名，今年我希望能在同一場賽事跑到10秒7，金牌更是唯一目標。」

而魏浩倫的10秒77放在今年港都盃高男與公開組決賽，也能排進第2名與第6名，其中在公開男100公尺決賽以10秒42與世大運達標僅有0.01秒差距的亞運國手王偉旭說：「看著年輕的選手跑出成績，其實我是比較期待，因為等他們上來的時候可能我們剛好要退了，就能把棒子交給他們。」

至於以10秒64拿下公開男100公尺銀牌的葉守博，在談到同樣身高不高的魏浩倫跑出亮眼成績時，則笑著說「矮子出頭天了」，「以前我國中只要11秒初就能跑進前3名，現在國中的競爭愈來愈激烈。」

葉守博也透露，過去他在國中時期就常輸給魏浩倫的新化國中學長陳玟溥，「那時候就是高個與矮個的對決，但我常輸給他，現在看到魏浩倫的表現讓我感到很期待，希望等他上來後能夠一起同場競速。」

亞運全中運田徑
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