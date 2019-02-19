網球／約克維奇4獲勞倫斯獎 伍茲奪東山再起
上個月拿下史無前例第7座澳網男單冠軍，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）今日獲勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）年度最佳男運動員殊榮，美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）則拿下東山再起獎。
生涯累積15座大賽冠軍，約克維奇自去年起一連捧回溫網、美網及年初澳網金盃，完成3連冠，儘管無緣和費德勒去年一樣囊括最佳男運動員和東山再起獎，不過4度獲獎也追平牙買加短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）紀錄，史上最佳是費德勒的6座。
「今晚乍到，老實說我並不期待，我一直以來都抱持著無所求的哲學心態。」約克維奇表示在座體壇運動菁英的故事與經驗，感動並啟發他，「拚戰、永不放棄精神是種恩賜，也是我們該永遠堅持的。」
約克維奇坦言術後曾對自己深感失望，感謝妻子在這段期間的不離不棄，「當我對生命產生質疑、身陷困境，甚至有意結束網球生涯時，妳的陪伴支持對我深具意義。我花了數個月試著找回打網球的意義，這個獎項不僅證明我這幾個月的努力，而是幾年的奉獻。」
老虎伍茲於2000、2001年拿下最佳男運動員，時隔多年重返勞倫斯獎舞台，他在去年9月於睽違5年情況下再度於巡迴賽奪冠，同時也是生涯第80座PGA金盃。美國體操明星拜爾斯（Simone Biles）則笑納年度最佳女運動員，她在體操世錦賽抱回4金1銀1銅。
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