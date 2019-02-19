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網球／約克維奇4獲勞倫斯獎 伍茲奪東山再起

2019-02-19 11:34聯合報 記者林宋以情╱即時報導

塞爾維亞球王約克維奇今日獲勞倫斯世界體育獎年度最佳男運動員殊榮。 美聯社
塞爾維亞球王約克維奇今日獲勞倫斯世界體育獎年度最佳男運動員殊榮。 美聯社
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上個月拿下史無前例第7座澳網男單冠軍，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）今日獲勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）年度最佳男運動員殊榮，美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）則拿下東山再起獎。

生涯累積15座大賽冠軍，約克維奇自去年起一連捧回溫網、美網及年初澳網金盃，完成3連冠，儘管無緣和費德勒去年一樣囊括最佳男運動員和東山再起獎，不過4度獲獎也追平牙買加短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）紀錄，史上最佳是費德勒的6座。

「今晚乍到，老實說我並不期待，我一直以來都抱持著無所求的哲學心態。」約克維奇表示在座體壇運動菁英的故事與經驗，感動並啟發他，「拚戰、永不放棄精神是種恩賜，也是我們該永遠堅持的。」

約克維奇坦言術後曾對自己深感失望，感謝妻子在這段期間的不離不棄，「當我對生命產生質疑、身陷困境，甚至有意結束網球生涯時，妳的陪伴支持對我深具意義。我花了數個月試著找回打網球的意義，這個獎項不僅證明我這幾個月的努力，而是幾年的奉獻。」

老虎伍茲時隔多年重返勞倫斯獎舞台，收下東山再起獎。 美聯社
老虎伍茲時隔多年重返勞倫斯獎舞台，收下東山再起獎。 美聯社
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老虎伍茲於2000、2001年拿下最佳男運動員，時隔多年重返勞倫斯獎舞台，他在去年9月於睽違5年情況下再度於巡迴賽奪冠，同時也是生涯第80座PGA金盃。美國體操明星拜爾斯（Simone Biles）則笑納年度最佳女運動員，她在體操世錦賽抱回4金1銀1銅。

約克維奇澳網費德勒
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