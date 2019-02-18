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杜拜女網／發球局完美守住 詹家姊妹速闖16強

2019-02-18 22:15聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

帶著在多哈女網賽打下的今年第2冠轉往杜拜，「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴今天在年度首場超5賽（Premier 5）的杜拜女網賽女雙首輪登場，面對臨時遞補入籤表的童貝瑞（Prarthana Thombare）／娃坎諾（Eva Wacanno）的印度、荷蘭組合，僅用了不到1小時，就以2個6：2輕鬆過關。

總獎金282萬美元（約台幣8793萬元）杜拜女網賽，台灣女將有「詹家姊妹」及謝淑薇參賽，昨天謝淑薇在女單率先登場，今天則輪到詹詠然、詹皓晴姊妹在女雙首輪出賽。

原本表定「詹家姊妹」首輪對手將是比利時梅騰絲（Elise Mertens）／世界第9白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），不過卻在今天傳出梅騰絲左臀出現傷勢的消息，臨時由童貝瑞及娃坎諾遞補。

面對雙打世界排名都在百名外的「印荷組合」，「詹家姊妹」在第4局率先發動攻勢，在第1個破發機會出現後就成功兌現，率先突破對手發球局，隨後自己的發球局都順利保住，取得5：2「聽牌」優勢，並在第8局就又破發成功，以6：2拿下首盤。

握有一盤領先優勢後，詹詠然、詹皓晴趁勝追擊，次盤又率先破發成功，很快又取得5：2領先，最終在整場比賽沒有被對手逼出任何破發點的情況下，只用了56分鐘就拿下勝利，挺進16強。

詹皓晴詹詠然謝淑薇
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