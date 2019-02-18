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網球／大坂直美「分手」教練 不願為成功犧牲快樂

2019-02-18 13:55聯合報 記者林宋以情╱即時報導

大坂直美與前教練巴金。 美聯社
大坂直美與前教練巴金。 美聯社
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「世界球后」日本女將大坂直美澳網奪冠後和教練巴金（Sascha Bajin）分道揚鑣，對於外傳是因為金錢因素，大坂直美昨日澄清傳言，表示無關金錢，而是她不願為了追求成功犧牲快樂。

21歲的大坂直美，澳網捧回生涯第2座大滿貫賽女單冠軍，登頂成為史上首位亞洲球后，日前在推特宣布和教練巴金結束合作關係，外界認為消息突然，但其實澳網期間就能看出端倪。

大坂直美坦言，早在墨爾本時就已經決定和教練拆夥，「澳網時我也告訴自己得撐下去，或許有些人能看得出來。」對於外傳是金錢因素，大坂直美則否認。

「每個人都認為是關乎金錢，這是我聽過最傷人的話語。」大坂直美表示，她視團隊比家人更重要，拆夥原因絕非金錢，「我很感謝他在合作這段期間的付出。」

最主要原因，是大坂直美堅持自己的原則，認為幸福遠比球場上的成功更有價值，「我不希望自己把成功想得比快樂還要重要，如果我待在某些人身邊並不快樂，我不會折磨自己，我寧願和真正關心我的人合作，那讓我更加正面。」

大坂直美本周將首度以球后身分出征杜拜女網賽，頭號種子首輪輪空，次輪將碰上法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），與她同在上半部籤表的還有西班牙名將蒙奎露扎、前球后哈蕾普（Simona Halep），以及尋求杜拜3連霸的烏克蘭史維托莉娜（Elina Svitolina）。

大坂直美澳網
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