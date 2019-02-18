網球／孟非斯睽違13個月再捧冠 勝利與瓦文卡分享

2019-02-18 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）事業感情兩得意，與烏克蘭「一姐」史維托莉娜（Elina Svitolina）戀情穩定，今日ATP500鹿特丹男網賽單打決賽，6：3、1：6、6：2拍退瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka ），睽違一年再嘗奪冠滋味。

孟非斯上周在索菲亞網賽4強止步，鹿特丹男網賽重振旗鼓，4強賽拍退世界16的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），決賽碰上3度大賽冠軍，目前世界排名68的瓦文卡，兩人開賽各持一盤，決勝盤孟非斯連下3局取得3：1，盤末再把握機會破發成功，第2個賽末點拍下勝利。

瓦文卡儘管未能奪冠，不過這已是他繼2017年腳踝動刀後，睽違近兩年首返ATP巡迴賽決賽。他澳網狀況明顯回溫，鹿特丹網賽男單直闖4強，與頭號種子日本名將錦織圭激戰3盤，6：2、4：6、6：4搶下決賽門票。

孟非斯也將勝利和瓦文卡分享，「這場勝利也要歸功他，我們一起訓練，彼此也談心。擊敗你我很抱歉，期盼未來更多機會與你隔網較勁。」

孟非斯奪冠將進帳500分冠軍積分，世界排名將一口氣往上升10名，來到23名。瓦文卡也獲得300分積分，世界排名來到41名。